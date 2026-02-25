SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    CNBC aborda polémica por cable submarino y dice que Chile está “atrapado” en la lucha de poder entre China y EE.UU.

    La nota plantea que la controversia representa “una prueba importante” para José Antonio Kast.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Donald Trump, Gabriel Boric, José Antonio Kast y Xi jinping

    El conflicto diplomático entre Chile y Estados Unidos por el cable submarino a China empieza a ser mirado por los medios estadounidenses. La cadena norteamericana CNBC afirmó en un artículo que Chile se ha convertido en el más reciente país latinoamericano “atrapado” en el enfrentamiento geopolítico entre las dos mayores economías del mundo.

    El artículo de CNBC titulado Why Chile is the latest LATAM country to be caught in a U.S.-China power struggle (“Por qué Chile es el país más reciente de América Latina en quedar atrapado en la pugna de poder entre Estados Unidos y China”), recuerda que Estados Unidos es el principal inversionista extranjero en Chile y que China, a su vez, es el mayor socio comercial del país.

    La nota firmada por el periodista Sam Meredith plantea que Chile está enfrentando presiones por parte de la Casa Blanca a raíz del cable que une a Chile con Hong Kong que, para Washington, supone una amenaza para la seguridad.

    Qué dijo la CNBC por conflicto de Chile por cable submarino

    “Los analistas dicen que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , que busca contrarrestar la influencia estratégica de China en la región, está enviando un mensaje inequívoco a los países latinoamericanos”, dice la nota.

    El artículo dice que “sin duda” los cables submarinos constituyen la “columna vertebral” de las telecomunicaciones e internet en este minuto y que cerca del 95% del tráfico internacional -desde llamadas hasta transacciones financieras- pasan por ellos.

    El texto de CNBC dice también que la controversia representa “una prueba importante” para José Antonio Kast, el “candidato de derecha” que sucederá a Gabriel Boric el próximo 11 de marzo.

    Lee la nota completa de CNBC aquí.

    Lee también:

    Más sobre:Cable submarinoInternetChinaEstados UnidosJuan Carlos Muñoz

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Presidente del Coordinador Eléctrico tras multas de la SEC por apagón: “El evento del 25 de febrero no debió ocurrir, ni debe repetirse”

    Alejandro Sanz publica el videoclip de su colaboración con Elena Rose

    Cinco detenidos deja operativo de seguridad intercomunal realizado en eje Santa Rosa

    “El Tuli”, el operador de “El Mencho” que organizó los disturbios tras la muerte del jefe del Cartel Jalisco Nueva Generación

    Labbé (PNL) respalda crear una comisión investigadora por cable submarino y califica de “tóxica” la postura de EE.UU.

    Dos fueron detenidos al chocar en su huida: ladrones irrumpen en parcela y disparan a dueño de casa

    Lo más leído

    1.
    El bitcoin sigue en caída libre y ahora quiebra una nueva barrera

    El bitcoin sigue en caída libre y ahora quiebra una nueva barrera

    2.
    Isapre Banmédica demanda al Fisco por fallo que la obligó a pagar US$ 3,7 millones por medicamento de niño

    Isapre Banmédica demanda al Fisco por fallo que la obligó a pagar US$ 3,7 millones por medicamento de niño

    3.
    Municipalidad de Concón aprueba anteproyecto de obras de Centro Puntamar en Hotel Punta Piqueros

    Municipalidad de Concón aprueba anteproyecto de obras de Centro Puntamar en Hotel Punta Piqueros

    4.
    El dólar retoma su tendencia a la baja gracias al salto del precio del cobre

    El dólar retoma su tendencia a la baja gracias al salto del precio del cobre

    5.
    Jorge Quiroz se desliga definitivamente de la consultora que fundó hace más de dos décadas

    Jorge Quiroz se desliga definitivamente de la consultora que fundó hace más de dos décadas

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Bahía vs. O’Higgins por la Copa Libertadores

    A qué hora y dónde ver a Bahía vs. O’Higgins por la Copa Libertadores

    Los artistas que se presentan en el Festival de Viña 2026 este miércoles

    Los artistas que se presentan en el Festival de Viña 2026 este miércoles

    Temblor hoy, miércoles 25 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 25 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    A qué hora y dónde ver a Bahía vs. O’Higgins por la Copa Libertadores
    Chile

    A qué hora y dónde ver a Bahía vs. O’Higgins por la Copa Libertadores

    Cinco detenidos deja operativo de seguridad intercomunal realizado en eje Santa Rosa

    Labbé (PNL) respalda crear una comisión investigadora por cable submarino y califica de “tóxica” la postura de EE.UU.

    Presidente del Coordinador Eléctrico tras multas de la SEC por apagón: “El evento del 25 de febrero no debió ocurrir, ni debe repetirse”
    Negocios

    Presidente del Coordinador Eléctrico tras multas de la SEC por apagón: “El evento del 25 de febrero no debió ocurrir, ni debe repetirse”

    CNBC aborda polémica por cable submarino y dice que Chile está “atrapado” en la lucha de poder entre China y EE.UU.

    El cacao se derrumba en 2026, perfora los US$ 3.000 y abre la pregunta: ¿bajará el precio del chocolate?

    Cómo las autoridades de México rastrearon a “El Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación
    Tendencias

    Cómo las autoridades de México rastrearon a “El Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación

    ¿Funcionan las afirmaciones positivas para ser feliz? Esto dice un psicólogo

    Las dos edades en las que envejecemos “de golpe”, según un estudio

    Jugador de Carabobo acusa xenofobia de los hinchas de Huachipato: “Nos generalizan como muertos de hambre, venecos y demás”
    El Deportivo

    Jugador de Carabobo acusa xenofobia de los hinchas de Huachipato: “Nos generalizan como muertos de hambre, venecos y demás”

    “Soy muy malo, soy un desastre”: El cruce de Pablo Guede con la prensa en su cuestionado proceso en Alianza Lima

    Con el polémico recuerdo de la última edición: Cristián Garay es designado para arbitrar el Superclásico

    Apple Sports aterriza en Chile: cómo es la app gratuita para seguir la Primera División y las grandes ligas de América
    Tecnología

    Apple Sports aterriza en Chile: cómo es la app gratuita para seguir la Primera División y las grandes ligas de América

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Alejandro Sanz publica el videoclip de su colaboración con Elena Rose
    Cultura y entretención

    Alejandro Sanz publica el videoclip de su colaboración con Elena Rose

    “Yo siento un profundo respeto por este escenario”: Juanes y su ilusión por volver al Festival de Viña

    Quién es Diana Atri, la esposa de Joy Huerta de Jesse & Joy que la acompañó en su show en Viña 2026

    “El Tuli”, el operador de “El Mencho” que organizó los disturbios tras la muerte del jefe del Cartel Jalisco Nueva Generación
    Mundo

    “El Tuli”, el operador de “El Mencho” que organizó los disturbios tras la muerte del jefe del Cartel Jalisco Nueva Generación

    Detienen en Colombia un cabecilla de Tren de Aragua presuntamente vinculado al narcotráfico

    Ucrania anuncia el derribo de cerca de cien drones lanzados en las últimas horas por Rusia

    Semana de la Moda en Milán: ¿Qué pasarelas ver, cuándo y por qué?
    Paula

    Semana de la Moda en Milán: ¿Qué pasarelas ver, cuándo y por qué?

    Hablemos de amor: él me recordó que sigo viva

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile