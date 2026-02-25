CNBC aborda polémica por cable submarino y dice que Chile está “atrapado” en la lucha de poder entre China y EE.UU.

El conflicto diplomático entre Chile y Estados Unidos por el cable submarino a China empieza a ser mirado por los medios estadounidenses. La cadena norteamericana CNBC afirmó en un artículo que Chile se ha convertido en el más reciente país latinoamericano “atrapado” en el enfrentamiento geopolítico entre las dos mayores economías del mundo.

El artículo de CNBC titulado Why Chile is the latest LATAM country to be caught in a U.S.-China power struggle (“ Por qué Chile es el país más reciente de América Latina en quedar atrapado en la pugna de poder entre Estados Unidos y China ”), recuerda que Estados Unidos es el principal inversionista extranjero en Chile y que China, a su vez, es el mayor socio comercial del país.

La nota firmada por el periodista Sam Meredith plantea que Chile está enfrentando presiones por parte de la Casa Blanca a raíz del cable que une a Chile con Hong Kong que, para Washington, supone una amenaza para la seguridad.

Qué dijo la CNBC por conflicto de Chile por cable submarino

“Los analistas dicen que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , que busca contrarrestar la influencia estratégica de China en la región, está enviando un mensaje inequívoco a los países latinoamericanos”, dice la nota.

El artículo dice que “sin duda” los cables submarinos constituyen la “columna vertebral” de las telecomunicaciones e internet en este minuto y que cerca del 95% del tráfico internacional -desde llamadas hasta transacciones financieras- pasan por ellos.

El texto de CNBC dice también que la controversia representa “una prueba importante” para José Antonio Kast, el “candidato de derecha” que sucederá a Gabriel Boric el próximo 11 de marzo.

