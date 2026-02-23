Huawei aclara que no tiene relación con el proyecto de cable submarino entre Chile y China.

En medio de la polémica tras la revocación de las visas a Estados Unidos al ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, y su jefe de gabinete, Guillermo Petersen, por las conversaciones con China Mobile para la eventual construcción de un cable submarino entre Valparaíso y Hong Kong, otra gigante de las telecomunicaciones de la nación asiática: Huawei, aclaró que no es parte de la iniciativa.

“Huawei no tiene relación alguna con el proyecto de fibra que hoy se evalúa para unir Valparaíso con Hong-Kong”, dijo la compañía en una declaración.

Al respecto precisó que la empresa, que hasta 2019 se conocía como Huawei Marine Networks, comenzó hace años un proceso de venta de participaciones accionarias que la desvinculó completamente de Huawei.

Nuevo nombre

En 2020, indicó, el grupo Hengtong Optic-Electric Co., Ltd. adquirió la participación mayoritaria y la compañía fue rebautizada como HMN Technologies Co., Ltd. Además, en marzo de 2023, Hengtong completó la compra del porcentaje restante de acciones minoritarias, quedándose con el 100% de la propiedad de HMN Technologies.

“La similitud en la sigla puede prestarse a confusión, sin embargo, HMN Technologies opera como una empresa completamente independiente bajo la propiedad del grupo Hengtong Optic-Electric Co., Ltd”, afirmó Huawei.

Asimismo señaló que “esta aclaración busca prevenir que se continúe difundiendo información incorrecta sobre la participación de la tecnológica Huawei en un proyecto del que no forma parte directa ni indirectamente”.

El proyecto de cable submarino China Chile Express, de China Mobile, la mayor compañía de telefonía móvil del gigante asiático, que busca conectar Valparaíso con Hong Kong, competiría por la transmisión de datos con el cableado submarino que ya fue adjudicado a la empresa estadounidense Google, que conectará a Chile con Oceanía.