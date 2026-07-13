“Cuánta soberbia”: FA reprocha dichos de Quiroz para tratar de cerrar polémica con el PPD por el megaproyecto

En el Frente Amplio (FA) no cayeron nada de bien las declaraciones del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para tratar de cerrar la polémica con el Partido por la Democracia (PPD) por el desacuerdo por el megaproyecto que impulsa el gobierno.

Es que luego que las negociaciones se dieran por desahuciadas, después de que el propio jefe de la billetera fiscal incluyera una rebaja al 22% del impuesto a las empresas y no al 23% como estipulaba el proyecto original, para salir del paso el secretario de Estado apuntó a seguir adelante por el bien del país.

“Eso es lo importante, sacar adelante este proyecto y abrir nuevamente las puertas del progreso a nuestro país. No hay nada más importante que eso. Todo lo demás son pequeñeces, son minucias, son rencillas, son noticia corta. Lo único que importa es el futuro de Chile y avanzar rápido, pasar rápido este proyecto, terminar de aprobarlo y salir adelante. Eso es lo que más importa “, dijo.

La presidenta del FA, Constanza Martínez, reaccionó con especial molestia, al señalar que: “Quiroz mostrando una vez más quién es: los problemas de las familias para él son “minucias” y “noticia corta”, pero para beneficiar a los poderosos de siempre pone en marcha toda la maquinaria del Estado".

“Un ministro no puede convertirse en un mercenario del gran empresariado en cada una de sus acciones, sobre todo si hoy tiene en contra la evidencia y el interés común”, remarcó.

La senadora de la colectividad, Beatriz Sánchez, en un tono similar a su correligionaria, sostuvo: “¡Cuánta soberbia en estas palabras! Para este ministro la gente y sus preocupaciones son “minucias”, son noticia corta. Cómo se nota que está solo trabajando para los millonarios de Chile".

A estos reproches también se sumó la diputada frenteamplista, Constanza Schonhaut, que cuestionó: “Para Quiroz es “una minucia” que su reforma deje sin fondos la salud y la educación. Es una minucia que su reforma traiga incertidumbre económica y no asegure más empleos, mientras el 79% de los chilenos considera mala su situación económica".

“Este gobierno está absolutamente desconectado de los problemas de Chile”, cerró.