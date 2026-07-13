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    Política

    Senador Celis (PPD) apunta a quiebre de confianza tras caída de acuerdo: “Yo no tengo más que conversar hasta el miércoles cuando votemos”

    El senador además se refirió a la posibilidad de nuevas instancias de diálogo con el Gobierno señalando que "la esencia de la política siempre es dialogar, pero desde la buena fe y la confianza. Y esa confianza hoy día está rota".

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    PEDRO RODRIGUEZ

    Durante la mañana de este lunes el senador del PPD, Ricardo Celis, cuestionó al Gobierno, luego de que se cayera el acuerdo alcanzado por un grupo de senadores respecto a la invariabilidad tributaria, tras rebaja al impuesto corporativo al 22%.

    En conversación con Radio ADN, es que Celis sostuvo que “cuando hay una pérdida de confianza de esa naturaleza, y el Gobierno sale con una carta debajo de la manga de esta naturaleza, de esta magnitud, obviamente, uno tiene todo el derecho de decir, ¿Sabes qué? Hasta aquí no más llego".

    En la misma línea, el senador se refirió a la posibilidad de retomar el diálogo con el Gobierno señalando que “la esencia de la política siempre es dialogar, pero desde la buena fe y la confianza. Y esa confianza hoy día está rota”.

    Asimismo, respecto a las responsabilidades tras la caída del acuerdo, Celis apuntó que “debo decir que conozco al ministro Alvarado, es un hombre político, él conoce bien las cosas, tengo confianza en lo que hizo”, y añadiendo que “quiero separar la conducta del ministro Alvarado respecto a la falta o el quiebre de la buena fe del ministro Quiroz”.

    “A mí no me gusta adjetivar a las personas, ni ofender a las personas, así que yo voy a suponer que es su falta de experiencia política y que su equipo o alguien le jugó una mala pasada, voy a decirlo así”, añadió.

    Finalmente, el senador se refirió a la posibilidad de una rebaja en el impuesto a las bencinas para retomar el diálogo señalando que "nadie me ha consultado siquiera sobre aquello" y que “tampoco estaría de acuerdo, porque la falta de confianza que se generó el miércoles se puede generar mañana o pasado mañana”.

    “Para mí hay un término de confianza donde uno pone a su disposición el capital político, la buena fe, pensando en lo mejor para Chile, para los programas sociales, y le salen con esta carta de bajo la manga, que es sustantiva. Entonces, yo creo que sobre el tema de la megarreforma, yo no tengo más que conversar hasta el miércoles cuando votemos”, expresó.

    Más sobre:Ricardo CelisPPDSenadoMegarreforma

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