Ministra Chomali y hospitales: “La tasa de cumplimiento de indicadores de gestión se ha deteriorado sistemáticamente en los últimos cuatro años”

No desembolsar menos en el área de salud, sino que “ir ajustando el presupuesto al gasto”. Ese es uno de los objetivos que la ministra de Salud, May Chomali, planteó en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, en medio del escenario de estrechez fiscal. Entrevistada por Ignacia Canales y Rodrigo Álvarez enumeró también las formas en que se puede mejorar la gestión en los recintos asistenciales.

Ha hablado de un menor crecimiento del presupuesto para referirse a los recortes y llamado a los hospitales a que compensen ese ahorro optimizando. ¿Cómo conversa eso con que los hospitales a fin de año históricamente tengan problemas con el presupuesto?

Sí, hace ya más de una década los hospitales gastan bastante más que su presupuesto. Ocurre que todos los años hay algunos que con su presupuesto llegan a agosto, septiembre o noviembre. Habitualmente se les asigna una nueva asignación de presupuesto para que terminen pagando su compromiso. Hay algunos que no alcanzan, pese al aumento de presupuesto y todo el gasto lo traspasan para el año siguiente, que es la deuda de arrastre (...). Tenemos un problema en el financiamiento del sector que es estructural. Hacienda aumenta el presupuesto pero nos piden no aumentar el gasto en la misma proporción o más. Incluso este año nos autorizaron a gastar un poquito más por algunos ajustes de leyes.

¿El financiamiento con el que se encontró, fijado por la Ley de Presupuestos 2026, es el mismo que había anteriormente?

No, es superior. De hecho, fue la única cartera que recibió un presupuesto superior al del año anterior. El presupuesto del 2026 es de un 5,7% más que el de 2025.

Entonces, ¿dónde va a gastar menos?

Se va a gastar lo mismo. (...) Vamos a ir ajustando el presupuesto al gasto.

¿Qué acciones se pueden hacer para optimizar gastos?

Hay varias áreas. Primero, el tema de las licitaciones. No es una buena práctica que un hospital haga compras directas o ágiles porque no se tomó el tiempo de hacer una buena licitación. Segundo, estamos invitando a los hospitales a intermediar más con el Cenabast, que está orientado a hacer buenas compras, que por volumen puede reducir los precios. (...) Vamos a incentivar (a hospitales) para que hagan más compras centralizadas que compras directas a los laboratorios. (...) Estamos haciendo un llamado rápido a los hospitales a subirse a esta estrategia de interoperabilidad de bodegas.

¿Más que estructural es de gestión entonces?

Es de gestión. A pesar de todos los esfuerzos de los últimos cuatro años y de que se pusieran recursos, siguen aumentando las listas de espera (...).

Hay algo que no calza...

Efectivamente, hay algo que no calza. Si usted me dice mire, tengo puros hospitales con un 7 en su compromiso de gestión, aumento el gasto y disminuyo las lista de espera no tengo nada que hacer.

¿Esa ecuación es la que sirve?

Esa es la ecuación que sirve. Estoy combinando factores.

¿La ecuación ideal en cuántos hospitales funciona?

El viernes pasado se llamó al Hospital de Urgencia de Asistencia Pública para que contaran cómo habían conseguido su nivel de eficiencia y su cumplimiento de gestión. Estamos levantando a hospitales modelos para ir acompañando a otros.

Imagino que han identificado otros donde la situación es al revés.

Esos están absolutamente identificados y llevan años con problemas.

¿Cuántos?

Yo diría que la mitad no cumple. La tasa de cumplimiento de los indicadores de gestión se ha deteriorado sistemáticamente en los últimos cuatro años.

¿Por qué?

Creo que tenemos un problema estructural que tiene que ver con cómo se llenan los cargos de Alta Dirección Pública (ADP) y todo el tema relacionado con la gobernanza de las instituciones de salud. Los 29 directores de servicio que tienen a su cargo una red territorial tienen que coordinarla y gestionarla. Los hospitales autogestionados, los más complejos, y los subdirectores médicos de los servicios de salud y de los hospitales son por ADP, que son complejos en términos de los tiempos que tienen. Cuando llegamos teníamos un tercio de los cargos de subrogantes porque no se habían hecho los concursos. Es un proceso largo y complejo. Recién a seis meses vamos a haber recuperado a los directores de servicios que pedimos que salieran y (en cuyos cargos) tenemos subrogantes.

¿La subrogancia en los servicios no funciona?

Desgraciadamente no.

La Alerta Oncológica ha funcionado bien. ¿Cómo hacer que las listas de espera también?

Era muy doloroso pensar que habían personas con cáncer o con sospecha de tenerlo que tenían su garantía (GES) retrasada, cuando por ley alguien debe ser atendido antes de los 30 días. Por eso esto no se llama lista de espera sino garantía retrasada. Uno de mis objetivos es que antes de que termine el mandato tengamos derivación automática al segundo prestador cuando se incumpla la garantía, cosa que hasta ahora no estaba ocurriendo (...). Los segundos prestadores no estaban distribuidos en todo el país pero fue mínima la cantidad de casos en que se tuvo que trasladar a (pacientes a) otras regiones, fue un gran trabajo de Fonasa. Se pudo hacer rápido producto de la Alerta.

¿Tienen fecha de cierre?

La Alerta definimos que la vamos a cerrar en septiembre, pero el plan que nosotros hicimos fue de 90 días y estamos cerrando ya. Tenemos solo 39 pacientes que no pudimos encontrar. (...) Entregamos un reporte el viernes pasado y vamos a entregar el último reporte ahora que se cumplen los cien días y damos por cerrada la atención de ese número de pacientes.

¿Cómo van a abordar las próximas listas de espera? ¿Habrá priorización?

Exactamente. Las estamos estudiando porque hasta ahora lo único que teníamos era cómo aumentaba la lista de espera: ‘Tal patología tiene una lista de espera tanto y se puede abordar de la forma A’, esta otra se puede abordar de la forma B’. No es un one fits for all.

¿Van a ser estrategias focalizadas?

Absolutamente focalizadas. No pueden ser globales. (...) Esto ya partió con el Consejo Nacional de Salud.

¿Van a trabajar con metas?

No se puede sin metas. Cuando ya tengamos definida cada patología voy a poder poner metas.