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    Joaquín Niemann va por el LIV Golf de Reino Unido con la misión de impedir el título anticipado de Jon Rahm

    El chileno vuelve al césped del JCB Golf & Country Club, en donde el año pasado se quedó con el trofeo. En esta edición, junto a Bryson DeChambeau, pueden evitar que El León de Barrika se quede con el título de la temporada.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Foto: Pedro Salado/LIV Golf

    Joaquín Niemann vuelve a competir. Luego de una amarga actuación en el Abierto Británico, el último major de la temporada en donde no logró pasar el corte, ahora el talagantino deja el PGA Tour y retorna a la liga saudí: esta semana disputará el LIV Golf de Reino Unido.

    El césped del JCB Golf & Country Club le trae buenos recuerdos a Joaco, en donde el año pasado se quedó con la corona individual con una espectacular tarjeta de 17 golpes bajo par.

    Sin embargo, para esta edición los focos no estarán con el chileno, ya que el español Jon Rahm tiene la opción de coronarse campeón de la temporada 2026 en Inglaterra. Actualmente la tabla individual marca que El León de Barrika domina con comodidad con 928.58 puntos, seguido por Bryson DeChambeau con 644.40, mientras que tercero esta Niemann con 344.66. Para consagrarse, Rahmbo necesita ganar en Gran Bretaña y que su escolta en la tabla no acabe segundo en solitario.

    Joaco sabe de esta posibilidad y del nivel de Rahm, con quien compitió golpe a golpe por el título en los últimos años en el LIV. Cree tener lo necesario para retrasar su consagración este año: “Jon es un jugador increíble, eso lo sabe todo el mundo. Siempre hay mucho que aprender de él cada vez que compartimos recorrido. Ahora mismo está bastante lejos, pero todavía hay una posibilidad. Creo que puedo jugar mi mejor golf en estos tres o cuatro últimos torneos y hacer algo importante. Siempre intento ser optimista. Hay un porcentaje pequeño, pero existe la opción de ganar los tres últimos torneos y conseguir algo”.

    Además, el chileno recordó su emocionante definición por la corona el año pasado, en la que el español lo pasó en la tabla en el último torneo: “Sentía que tenía ventaja, pero sabía perfectamente de lo que Jon era capaz. Jugó un golf increíble en los últimos torneos y mereció ganar el título. Yo terminé cuarto en el último evento y me quedé a pocos puntos. Hice todo lo que pude y aprendimos de aquella experiencia”.

    Joaquín Niemann y Jon Rahm. Foto: REUTERS/Raquel Cunha. RAQUEL CUNHA

    Aunque Niemann también sabe que deben mejorar en lo grupal. Torque GC no suma victorias este año, a pesar de mantenerse en la parte alta: “Con los jugadores que tenemos, casi sorprende más que todavía no hayamos ganado. Hemos sido muy consistentes, pero el nivel por equipos es altísimo y cuando cuentan las cuatro tarjetas resulta muy difícil imponerse. Estamos muy cerca; solo necesitamos una semana en la que todo salga de nuestro lado”.

    Penalizaciones y financiamiento

    Además, Niemann se refirió a la aplicación del nuevo código de conducta implantado en los grandes campeonatos, el mismo que lo penalizó hace algunas semanas por lanzar su palo, algo catalogado como una conducta grave. Ahora el castigado fue Bryson DeChambeau, quien intentó mejorar el área de su backswing (swing de retroceso) en el Abierto Británico: “Fue frustrante recibir una penalización de dos golpes, pero creo que es lo correcto. El golf es un deporte de honor y todos podemos comportarnos mejor en el campo”, dijo el golfista nacional.

    Por último, se mostró confiado pese al complejo futuro económico del LIV, luego de que el PIF de Arabia Saudí anunció que dejará de financiar el circuito al final de la temporada 2026: “Sí, ayer tuvimos una buena reunión, como casi todas las semanas. Scott y su equipo siempre intentan mantenernos informados y al tanto de lo que están haciendo, comunicándonos lo mejor posible, y nosotros siempre buscamos recibir comentarios sobre nuestras opiniones e ideas para mejorar el producto y, con suerte, tener algo aún mejor el año que viene”.

    Además, ante la pregunta de si se ve el próximo año siendo el capitán de Torque GC, su respuesta fue: “Mmm, sí”.

    Más sobre:GolfJoaquín NiemannLIV GolfJon Rahm

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