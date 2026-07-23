Oposición sale en defensa de sus alcaldes y carga contra Quiroz tras respuesta a críticas por compensaciones

El último nudo del megaproyecto, para compensar a las municipalidades por la exención de contribuciones, desató un nuevo y duro enfrentamiento entre el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y las fuerzas opositoras.

La fórmula para resarcir a las comunas, por el fin del impuesto a la vivienda principal de los adultos mayores desde los 65 años, fue aprobada este miércoles en la comisión mixta y posteriormente en la Cámara de Diputados, pero quedó pendiente el visto bueno de la Cámara Alta.

El mecanismo considera que será la Tesorería General de la República (TGR) la que cubra a través de transferencias la merma de ingresos generada por la eliminación del pago de impuestos a vivienda.

Con ello, se espera que cada municipio reciba una transferencia proporcional a lo que habría dejado de percibir por el pago de contribuciones. Los montos serán calculados anualmente por el Servicio de Impuestos Internos (SII), que deberá realizar una estimación que posteriormente tendrá que compartir con la Dirección de Presupuestos y la tesorería.

En ese entendido, los alcaldes opositores criticaron el articulado, enfatizando que finalmente le entregará más recursos a los municipios en mejor posición y profundizará las diferencias económicas .

Al ser inquirido por la prensa sobre los reparos de los jefes comunales, Quiroz retrucó: “Muy sencillo, aquí hay una propuesta de compensar todos los ingresos municipales.Si los alcaldes prefieren que no los compensen, no se compensa, y se acabó”.

La respuesta no cayó bien en el resto de la oposición, que rápidamente salió a cuestionar el tono del jefe de la billetera fiscal.

La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, criticó que el secretario de Estado “les habla a los alcaldes como un patrón, no como un ministro”. ‘Se acabó’, dice, sin diálogo, sin réplica. Le da lo mismo si esos recursos se reponen o no, con tal de tramitar rápido su reforma. Pero su desdén no es con los alcaldes, es con los vecinos que necesitan del Estado para vivir. Sin esos recursos, las comunas con más necesidades quedan con las manos vacías".

“Eso sí, la urgencia es selectiva. A quienes Quiroz responde rápido es a los mismos con los que trabajó toda su vida: los que defendió incluso cuando se coludían y le robaban a millones de chilenos. Para ellos, urgencia; para el resto… ‘que se jodan’“, añadió.

Desde la misma tienda, la diputada Tatiana Urrutia apuntó que Quiroz “habla de $200 millones de dólares menos para las comunas como si fueran plata del gobierno. ¡No lo son! Son recursos de los vecinos: la luminaria que falta, el consultorio que atiende, la plaza que se mantiene, la seguridad del barrio. Si el gobierno de turno decide impulsar una política para eximir contribuciones, tiene la obligación de compensar cada peso. Los municipios no piden favores, exigen que no se les haga pagar el costo de una reforma del gobierno".

“Lo más preocupante no son solo los dichos del ministro, sino la lógica patronal que revelan. Le habla a las comunas como si tuvieran que agradecer recursos que les corresponden por derecho. Los municipios no son subordinados del Ministerio de Hacienda, representan democráticamente a sus vecinos y merecen respeto institucional”, remarcó.

Cita de secretarios generales

Luego de la aprobación del megaproyecto casi en su totalidad en el Congreso, los secretarios generales de las colectividades de oposición se reunieron este jueves para analizar el proceso legislativo.

Luego de la cita, la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, cuestionó al oficialismo por responsabilizar a la oposición de las dificultades para sacar adelante la agenda legislativa del gobierno.

“Los parlamentarios de derecha tienen que hacerse cargo de una vez por todas de que son oficialistas, son parte del gobierno”, y agregó que “no puede ser que aquí cada cosa que ocurre sea responsabilidad de la oposición cuando los votos no los tienen ellos”.

Asimismo, defendió la legitimidad de recurrir al Tribunal Constitucional, recordando que cuando la actual derecha era oposición utilizó ese mismo mecanismo. “Es parte del ejercicio de la democracia. Nadie cuestionó esas acciones cuando ellos eran oposición”, afirmó.

Por otra parte, criticó las diferencias internas del oficialismo y emplazó a resolverlas antes de responsabilizar a la oposición. “Primero háganse cargo de ordenar su casa, porque a Chile le prometieron orden y certezas. Lo único que no tenemos hoy es orden, ni certezas, ni seguridad”, sostuvo.