Gobierno concreta nuevo vuelo con extranjeros expulsados: ya suman 1.270 deportaciones durante 2026

En un vuelo chárter, este jueves se concretó una nueva expulsión de inmigrantes. Con esta salida, el gobierno ya suma 1.270 expulsiones, cifra que -según destacaron- supera a las salidas materializadas en cada año del gobierno anterior.

Se trata del octavo vuelo materializado en la administración de José Antonio Kast, el que contó con la salida de 49 extranjeros de nacionalidad colombiana y peruana. De ellos, 41 contaban con expulsiones por vía administrativa y 8 por vía judicial.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, detalló que la cifra total “supera en un 18% el total alcanzado durante todo el 2022 por el gobierno anterior. Esta cifra de 1.270 expulsados supera un 34% de todo el total anual del 2023 del gobierno anterior, supera en 15,5% las expulsiones materializadas durante todo el 2024 y supera en un 0,2% el total anual del 2025″.

En definitiva, destacó que “con este vuelo realizado prácticamente en la mitad del año ya se han superado todos los números de expulsiones que en cada año el gobierno anterior materializó”.

En ese sentido, destacó que “en cuatro meses ya hemos concretado ocho vuelos de expulsión y por lo tanto ya se han ejecutado un tercio de todos los vuelos ejecutados por el gobierno anterior”.

Disminución de ingresos irregulares

En la instancia, el director del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig), Frank Sauerbaum, resaltó además que en los últimos meses han disminuido “notoriamente” los ingresos irregulares al país.

“Hoy día apenas el 30% de los denunciados como ingresos clandestinos en el país están tratando de ingresar por la frontera norte teniendo una disminución abrupta en esos resultados y en esos números”, indicó.

La autoridad señaló que actualmente, “la gran mayoría de los denuncias por ingresos clandestinos están en la Región Metropolitana con más del 34% de denuncias por ingreso clandestino. Eso quiere decir que son personas que estaban dentro del país y de las cuales no teníamos ningún registro”.

En detalle, el Sermig registra 10.038 casos acumulados de ingresos por paso no habilitado durante 2026. De esa cifra, el 70% corresponde a fiscalizaciones en terreno y el 30% a la acción en frontera.

Los datos indican que la mayor cantidad de casos se registran en la RM y en Arica y Parinacota con 3.369 y 1.348 denuncias respectivamente. De esta manera, ambas regiones concentran casi el 47% de las denuncias a nivel nacional.