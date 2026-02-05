SUSCRÍBETE POR $1100
    La Switch 2 recibe a Indiana Jones, Fallout y Final Fantasy VII Rebirth en un Nintendo Direct cargado de anuncios

    Nintendo deja claro que la transición generacional no será silenciosa. El evento de este jueves expandió el catálogo “third party” de la consola. Y Bethesda, Capcom y Square Enix confirmaron su apoyo total.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    Este jueves, Nintendo realizó un nuevo Nintendo Direct: Partner Showcase que, lejos de ser un trámite de relleno, se transformó en la carta de presentación definitiva para el músculo técnico y el apoyo de terceros que tendrá la Nintendo Switch 2.

    Desde Redmond, la presentación confirmó lo que muchos esperaban: la barrera técnica se ha roto y las grandes franquicias que antes eran impensables en una portátil de Nintendo ahora tienen fecha de llegada.

    Acá resumimos los “bombazos” más importantes de una jornada que marca la hoja de ruta para este 2026.

    Bethesda y Xbox: el desembarco total

    Quizás la noticia más fuerte del evento fue la presencia masiva de Bethesda.

    Todd Howard apareció para confirmar que la relación con Nintendo está en su mejor momento, trayendo tres pesos pesados a Nintendo Switch 2:

    • Indiana Jones and the Great Circle: el arqueólogo más famoso del cine llega a la nueva consola el 12 de mayo. Se trata de la aventura completa en primera persona, situada entre Los Cazadores del Arca Perdida y La Última Cruzada.
    • Fallout 4: Anniversary Edition: la experiencia completa del yermo, con todo el contenido descargable y mejoras visuales, aterriza digitalmente el 24 de febrero (físico en abril).
    • The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered: un golpe a la nostalgia. El clásico RPG de 2006 ha sido rehecho desde cero con nuevos gráficos y rendimiento para la Switch 2, llegando en algún punto de 2026.

    Japón dice presente con Final Fantasy y Resident Evil

    Si occidente pegó fuerte, Japón no se quedó atrás.

    Square Enix finalmente confirmó que la épica de Cloud Strife continuará en Nintendo. Final Fantasy VII Rebirth llegará a Nintendo Switch 2 el 3 de junio, prometiendo un mundo abierto expansivo que pondrá a prueba el nuevo hardware.

    Por su parte, Capcom anunció Resident Evil Requiem, una entrega totalmente nueva protagonizada por Leon S. Kennedy y la analista del FBI Grace Ashcroft.

    Ojo al dato técnico: el juego permitirá cambiar entre primera y tercera persona a gusto. Se lanza el 27 de febrero.

    Además, Capcom revivió al misterioso Pragmata (24 de abril) y confirmó Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection para el 13 de marzo.

    Pistas sobre el nuevo hardware

    Aunque el evento se centró en el software, los anuncios revelaron detalles jugosos sobre las capacidades de la Switch 2:

    • Joy-Con 2 con funciones de mouse: durante el anuncio de Valheim, se confirmó que el juego de supervivencia vikingo soportará una “funcionalidad de mouse” en los nuevos controles, además de vibración HD mejorada.
    • Nintendo Switch 2 Pro Controller: se anunció una edición especial de este mando para el lanzamiento de Resident Evil.
    • GameShare: títulos como Orbitals y Tokyo Scramble hicieron referencia a este nuevo sistema para compartir juego cooperativo online.

    Disponibles hoy y otros anuncios

    Para los ansiosos, Nintendo soltó algunas sorpresas disponibles desde ya:

    • Hollow Knight - Nintendo Switch 2 Edition: la obra maestra indie recibe una actualización con mejor resolución y tasa de cuadros. Si ya tienes el original, el upgrade es gratis.
    • Demos: Pragmata y Monster Hunter Stories 3 tendrán demos disponibles hoy.
    • Super Bomberman Collection: una recopilación masiva que incluye versiones localizadas inéditas.

    El listado de juegos se completa con títulos como Turok: Origins, Digimon Story Time Stranger y el intrigante Orbitals (exclusivo de Switch 2).

    Revive el Nintendo Direct: Partner Showcase

