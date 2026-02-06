SUSCRÍBETE POR $1100
    Tecnología

    Review del HP OMEN 16 League of Legends Edition

    Revisamos un equipo de nicho capaz de correr los AAA de 2026 sin despeinarse. Por fuera, este laptop lleva detalles de pintura dorada sobre un chasis negro, pero la magia viene por dentro con la flamante RTX 5060. ¿Vale la pena?

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    Review del HP OMEN 16 League of Legends Edition

    Hay dos tipos de jugadores de League of Legends: los que culpan al jungla por perder y los que culpan al lag. HP quiere, al menos, eliminar la segunda excusa de tu repertorio con su nueva OMEN 16 League of Legends de edición limitada.

    Tras pasar una semana con este equipo, la sensación es clara: esto no es el típico merchandising donde le pegan un logo a un producto genérico y le suben el precio. Aquí hay cariño por el lore, pero sobre todo, hay hardware actualizado aunque algo maduro (tiene la arquitectura Raptor Lake).

    ¿Vale la pena invertir en un equipo temático o es mejor armarse una torre? Vamos por partes, como diría un main Darius.

    Un diseño traído de Piltover

    Review del HP OMEN 16 League of Legends Edition

    Lo primero que llama la atención es que HP no se fue por lo fácil. En lugar de llenar el laptop de caras de Jinx o Ahri, optaron por una estética más sobria, inspirada en la tecnología Hextech.

    El chasis en “Shadow Black” con detalles dorados es sobrio, pero cuando enciendes el equipo, la cosa cambia. La iluminación RGB de 4 zonas viene configurada para evocar ese azul mágico característico de la serie Arcane.

    Un detalle que los fanáticos van a amar (y que a los no iniciados les dará igual): las teclas QWERDF tienen un diseño especial. Es un guiño sutil, pero que recuerda constantemente para qué fue hecha esta máquina.

    El teclado se siente responsivo, con ese recorrido justo que necesitas para flashear esa ulti antes de que te atrape el control de masas.

    La era Blackwell ya está aquí

    Lo verdaderamente interesante de este equipo es su motor.

    Estamos ante uno de los primeros equipos comerciales en Chile que integra la nueva arquitectura Blackwell de NVIDIA.

    • La gráfica: una GeForce RTX 5060 con 8 GB de memoria GDDR7. Sí, leíste bien, GDDR7. El salto en ancho de banda respecto a la serie 40 se nota, especialmente si quieres jugar cosas más pesadas que el LoL (porque seamos honestos, LoL corre hasta en una calculadora). Probamos Cyberpunk 2077 con el nuevo DLSS 4 y la fluidez asusta.
    • El cerebro: un Intel Core i7-14650HX. Con 16 núcleos y 24 hilos, este procesador no suda.
    • Pantalla: un panel IPS de 16 pulgadas WQXGA (2560 x 1600) que llega a los 240 Hz.

    Para un jugador de MOBA, esos 240 Hz son una gran ventaja. La respuesta es inmediata. Es decir, que si fallas el skillshot, ya no es culpa del monitor.

    OMEN Gaming Hub y el “Modo Liberado”

    HP incluye su software de gestión, que a veces suele ser bloatware, pero aquí tiene una función estrella: el “Modo Liberado” (Unleashed).

    Básicamente, permite que el sistema entregue hasta 170 W de potencia total combinada sin tener que meterse a la BIOS a jugar al científico loco.

    Es un overclock seguro. Al activarlo, los ventiladores suenan como si Heimerdinger estuviera probando una turbina, pero las temperaturas se mantienen sorprendentemente a raya gracias al sistema Tempest Cooling.

    El teclado, curiosamente, se mantiene fresco en la zona WASD (y QWER), lo cual se agradece en sesiones largas.

    Veredicto: ¿Para quién es esta joya?

    El HP OMEN 16 League of Legends Edition es un equipo de nicho, pero de un nicho muy bien cuidado.

    Ahora, si solo juegas LoL, te va a sobrar máquina por todos lados. Es como comprar un Ferrari para ir a comprar el pan a la esquina. Pero si eres un fanático del universo de Riot que además quiere un equipo capaz de correr los AAA de 2026 sin despeinarse, esta es una opción robusta.

    No es barato, claro. La novedad de la serie RTX 50 y la licencia oficial se pagan. Pero si alguna vez soñaste con tener un pedazo de tecnología Hextech en tu escritorio, esto es lo más cerca que vas a estar sin tener que lidiar con Jayce.

