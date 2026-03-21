Cristóbal Rodríguez, head coach de las Diablas: “El sueño de todos es llegar a los Juegos Olímpicos”

Casi un año y medio después de haber asumido como head coach de las Diablas, Cristóbal Rodríguez cosecha los primeros frutos de su exitoso proceso, luego de una impecable clasificación invicta al Mundial femenino de hockey sobre césped de Países Bajos y Bélgica, que se disputará entre el 15 y el 30 de agosto.

El sorteo de comienzos de semana lo dejó conforme, pues enfrentará a las neerlandesas, que son las mejores del mundo, además de Australia y Japón. De hecho, a estas dos últimas las superaron en el reciente Premundial realizado en Chile. “Creo que fue un buen sorteo, porque ya jugamos con dos selecciones que ya le hemos ganado antes, y da un poco de ilusión el poder jugar en un partido igual a igual” , dice.

¿Chile va en otra posición a diferencia de su debut hace cuatro años?

Sí, vamos con más experiencia, vamos con más partidos en el cuerpo, pero también hay que ser cautos, porque el que nos haya ido bien ahora no significa que la tarea está hecha. Tenemos que ir partido a partido, va a ser muy difícil.

¿Cómo ha sido este proceso al frente de las Diablas?

La verdad que me he sentido bastante cómodo. Es un proceso que tiene mucho tiempo, que ha tenido varias manos. Yo, de hecho, incluso estuve como asistente técnico antes de Cacho trabajando con Ronald Stein, y hay algunas jugadoras que se repiten desde ese entonces. Prácticamente a todas las jugadoras las conocía de antes, entonces me he sentido muy cómodo, y muy bien integrado al grupo también.

¿Su experiencia en todo este tiempo previo ha sido importante a la hora de volver a trabajar con las Diablas?

Sí, claro. Estuve en muchos equipos de primer nivel en Europa, tuve selecciones menores. En Europa, también, hay otros conceptos, son otras metodologías. Entonces uno va agarrando mucha experiencia, y esa experiencia uno trata de proporcionarla acá, y cambiar algo de lo que se venía trabajando. Por ahí lo dije en una entrevista, me parecía que al equipo le faltaba un poco de simpleza en el pase y la recepción. Y hemos trabajado hace un año y medio ya en pase y recepción, ha mejorado muchísimo, y vamos a seguir trabajando en eso porque al final ya se ha visto progreso en cuanto a sumatoria de pases, de poder hacer una concepción de juego más desde lo posicional, así que estoy contento con eso.

¿También ha habido un trabajo distinto en los cortos?

Los cortos que tenemos ya los tenía antes el equipo, sí hemos metido un par de jugadas nuevas y hemos hecho mucho es énfasis en los cortos directos, en darle un trabajo. Antes teníamos una arrastradora y ahora tenemos tres de gran nivel. También hemos trabajado el corto defensivo metiendo nuevas primeras salidoras, que también han ido mejorando, y vamos a seguir en eso.

¿Cuánto evolucionaron las Diablas con Cachito Vigil? ¿Hubo un salto de calidad?

Yo creo que el salto viene desde antes. Hace mucho tiempo la federación viene haciendo un muy buen trabajo, y lo que ha ido haciendo es masificar y descentralizar el hockey en general, y que hace Cacho es un poco el cambio de mentalidad, el de hacer que estas jugadoras crean que es posible, pero el trabajo en sí de lo técnico y táctico yo creo que viene desde varios procesos antes, y a nosotros nos toca continuarlo.

¿Cuánto ha ayudado a las Diablas el cambio de infraestructura que ha habido en Chile?

Mucho, porque se abren puertas, se abren ventanas, hay jugadoras que están entrenando de región en los seleccionados junior y en los adultos, y eso obviamente te da mayor volumen y con eso se puede trabajar mucho mejor porque al final mientras más competencia en haya más y mejor es el nivel de juego en sí.

¿Cuál es su principal anhelo al frente de este grupo?

Siempre el objetivo que pusimos cuando llegamos fue clasificar al Mundial y se logró; sacar medalla panamericana, que eso es el próximo año; ser top ten mundial, que ahí estamos golpeando la puerta, y una clasificación olímpica, que es el sueño de todos, porque seríamos el primer deporte colectivo aparte del fútbol en conseguirlo.

¿Siente que está más cerca que nunca?

Mientras más equipo seamos, seamos un equipo colectivo, dejemos los egos de lado y juguemos por el otro, más cerca vamos a estar. Al final, aquí no es suerte; es trabajo y constancia y este grupo está preparado para eso. Así que la respuesta final sería sí, pero dándome esa vuelta larga porque creo que es importante mantener siempre los pies en la tierra, ser humildes y seguir trabajando lo más que podamos para lograr ese objetivo.