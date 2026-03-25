Dos refuerzos y varios con doble nacionalidad: la “armada chilena” que anima la MLS de Lionel Messi.

La Major League Soccer se ha transformado en un destino frecuente, tanto por su crecimiento como por su estabilidad económica, además del atractivo que sumó con la llegada de Lionel Messi en 2023. En la actualidad, seis jugadores integran la “armada chilena” en la MLS, aunque el número aumenta si se consideran futbolistas con doble ascendencia nacional. La competencia norteamericana ya está en marcha y se encuentran en la quinta fecha de la fase regular.

Los movimientos más recientes se produjeron durante el último mercado de pases. Alexander Aravena salió a préstamo desde Gremio y firmó como nuevo refuerzo del Portland Timbers. El delantero de 23 años llega a un club que cuenta con Felipe Mora en su plantel. El exjugador de Universidad Católica y Ñublense busca relanzar su carrera tras su irregular paso por Brasil.

Durante las últimas semanas se sumó Benjamín Kuscevic al Toronto. El defensor de 29 años dejó Fortaleza para iniciar su primera experiencia en la MLS. En el extranjero ha jugado además en Palmeiras y Coritiba.

Aravena firmó con el Portland Timbers y es compañero de Mora.

Los que siguen

Ambos se integran a un grupo que ya contaba con cuatro futbolistas nacionales en la competencia. El más consolidado es Mora. El delantero suma su sexta temporada en Portland, club al que llegó en 2020. En ese período acumula 164 partidos oficiales, con un registro de 53 goles.

Otro nombre dentro del contingente chileno es Thomas Gillier. El arquero de 21 años se incorporó en agosto de 2025 al Montréal a préstamo desde Bologna, club italiano que lo fichó luego de su salida de la UC. En el equipo canadiense ha sido titular. El guardameta representa una tendencia que se repite en la liga con la llegada de futbolistas jóvenes en busca de minutos y desarrollo competitivo. La MLS se ha transformado en un espacio de transición.

En esa misma línea aparecen los casos de Zidane Yáñez y Antonio Riquelme. Ambos salieron de las categorías formativas de sus respectivos clubes e integran los planteles profesionales. Yáñez, delantero de 18 años, forma parte del New York City. Riquelme, en tanto, tiene 17 años y milita en el Real Salt Lake.

Con ascendencia chilena

Más allá de los seis futbolistas mencionados, existen otros nombres con vínculo chileno que participan en la MLS. Uno de ellos es Pablo Ruiz. El volante argentino-chileno, de 27 años, juega también en el Real Salt Lake y ha mantenido presencia regular en el equipo durante las últimas temporadas.

Otro caso es el de Justin Hylton. El volante ofensivo, nacido en 2007, tiene padre jamaicano y madre chilena. Nació en Miami y firmó contrato con Orlando City. Antes tuvo un paso por las inferiores del Cincinnati.

También aparece Diego Abarca. El delantero, de 19 años, es hijo de padres chilenos y nació en Estados Unidos. Debutó profesionalmente a los 16 años en El Paso Locomotive FC, equipo de la United Soccer League. En junio del año pasado firmó con Austin, lo que marcó su ingreso a la MLS. Abarca, además, mantiene un vínculo familiar con el fútbol chileno: es sobrino del exseleccionado Jorge Acuña.