De Brasil a la MLS: Benjamín Kuscevic tiene un nuevo destino tras dejar Fortaleza

Benjamín Kuscevic afronta un nuevo desafío en su carrera. El defensor nacional fue oficializado como el nuevo refuerzo del Toronto FC de la MLS, liga que suma a un nuevo futbolista chileno.

El formado en Universidad Católica llega al equipo canadiense por toda la temporada 2026 desde Fortaleza mediante un préstamo con opción de compra. El defensor de 29 años está a la espera de los reconocimientos médicos y el Certificado de Transferencia Internacional (CTI).

“La zaga recibe un impulso. Bienvenida al defensa Benjamín Kuscevic”, escribió el club a través de sus redes sociales.

Además, el gerente general Jason Hernández valoró la llegada del chileno: “Benjamín se ha consolidado como un defensor sólido y una presencia constante en las principales ligas de Sudamérica y en la competencia internacional. Esperamos su rápida integración al grupo y nuestro trabajo conjunto durante la campaña 2026”, indicó.

Una nueva etapa

Kuscevic dejó el Fortaleza, club con el que descendió en 2025, y puso fin a una extensa etapa en Brasil, país donde militó por cinco temporadas. Vistió las camisetas de Palmeiras, Coritiba y Fortaleza; logrando dos Copas Libertadores con el Verdao. También ganó una Recopa Sudamericana, un Brasileirao, una Copa de Brasil y una Supercopa de Brasil. Todo con el cuadro paulista.

“El Toronto FC anunció hoy la adquisición del central Benjamín Kuscevic, procedente del club brasileño Fortaleza Esporte Clube (Segunda División), en préstamo con opción de compra para la temporada 2026 de la Major League Soccer (MLS). Kuscevic ocupará una plaza en la plantilla internacional y se incorporará a la plantilla a la espera de recibir sus reconocimientos médicos y el Certificado de Transferencia Internacional (CTI)”, informó el club.

De esta manera, el zaguero se convertirá en el sexto chileno en la MLS. Se suma a Felipe Mora y el recién llegado Alexander Aravena, ambos del Portland Timbers. También están Thomas Gillier (préstamo en el Montreal), Zidane Yáñez (New York City) y Antonio Riquelme (Real Salt Lake City). Eso sí, los dos jóvenes, de 18 y 17 años respectivamente, aún no debutan con el primer equipo.

En tanto, tras dos fechas disputadas, el Toronto marcha en la duodécima posición de la Conferencia Este luego de haber perdido ambos cotejos.