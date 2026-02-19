SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Alexander Aravena continúa su carrera en Estados Unidos: las cifras que envuelven la salida del atacante de Gremio

    El delantero chileno se marcha cedido hasta final de año, con una opción de compra por la mitad del pase. El 30% de la carta todavía pertenece a Universidad Católica.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Alexander Aravena deja Gremio de Porto Alegre. Lucas Uebel

    Alexander Aravena tiene un nuevo destino. De acuerdo con medios brasileños, el atacante chileno de 23 años deja Gremio después de año y medio para recalar en la Major League Soccer de Estados Unidos.

    El jugador formado en Universidad Católica era una apuesta grande para la escuadra gaúcha. En julio de 2024, O Tricolor adquirió el 70% de los derechos del delantero tras acordar el pago de 3,5 millones de dólares, mientras que cruzados mantiene el resto del pase.

    Después de temporada y media, el futbolista fue víctima de la tremenda restructuración que sufre el equipo después de un discreto año 2025. Con la inminente salida del exfutbolista de Ñublense ya son 18 los elementos que abandonaron el elenco que hoy dirige el portugués Luís Castro.

    Incluso, la dirigencia del equipo de Porto Alegre estuvo dispuesto a dar al nacional en parte de pago al Vasco da Gama, todo en el marco de la compra del pase del lateral derecho Paulo Henrique.

    Aravena no logró llenar los requerimientos del entrenador luso y debiera dejar el club en los próximos días, después de sumar 57 presencias em todas las competiciones, partidos en los que marcó 7 goles y entregó tres asistencias.

    Un nuevo destino

    De acuerdo con la información que publica el medio brasileño RTI Esporte, Gremio cedió al delantero Alexander Aravena al Portland Timbers de Estados Unidos, equipo en el que milita el chileno Felipe Mora.

    El acuerdo implica un préstamo por una temporada, con opción de compra de los derechos económicos del jugador al final del período de préstamo. El contrato incluye un valor de cancelación por el 50% de los derechos económicos del jugador chileno.

    Compromiso que se convertirá en obligatorio en caso de que el Monito alcance la meta de 20 partidos disputados durante 2026. El valor de la venta por la mitad del pase quedó fijado en 1,5 millones de la divisa norteamericana.

    Según el medio, la cancelación se puede realizar en dos cuotas, entre 2027 y 2028. Gremio solamente posee el 70% de los derechos del jugador, mientras que el resto de la carta pertenece a la Universidad Católica de Chile.

    A pesar de la importante que significó su fichaje para los gaúchos, Aravena no logró consolidarse como titular habitual. Alternó entre titularidad y suplencias, aunque mostró destellos de calidad. Sin embargo, la opción de llegar a la MLS le permite buscar más espacio y mayor consistencia en su juego.

    Asimismo, la escuadra de Oregon apuesta otra vez por un sudamericano, a quien ve un gran potencial técnico. En ese sentido, el club norteamericano entiende que el modelo de préstamo con opción de compra reduce los riesgos financieros.

    El contrato del chileno con Gremio acababa en diciembre de 2027. Además, por contrato, su cláusula de rescisión estaba fijada en una suma cercana a los 45 millones de dólares, muy lejos de la cifra por la que hoy deja Porto Alegre.

    Más sobre:FútbolAlexander AravenaGremioBrasileiraoPortland TimbersMLS

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Kast insta al ministro Grau a “entregar información” por déficit fiscal

    Sector de la explosión en Renca permanecerá cerrado todo el día: autoridades llaman a utilizar vías alternativas

    Almagro District: Socovesa prevé primera recepción de proyecto estratégico en torno al Metro Manquehue para 2029

    Fiscalía Centro Norte inicia investigación para indagar origen de fatal explosión en Renca

    Estudio midió pérdida de valor del peso chileno en primeros 100 días de cada gobierno: la mayor fue en la administración Boric

    Poder Judicial, Defensoría y Ministerio Público coordinan trabajo por puesta en marcha de la Fiscalía Supraterritorial

    Lo más leído

    1.
    Del cuestionado Guede, al destituido Sampaoli: los movimientos en las bancas de los grandes de Sudamérica para 2026

    Del cuestionado Guede, al destituido Sampaoli: los movimientos en las bancas de los grandes de Sudamérica para 2026

    2.
    De Colo Colo a Estados Unidos: la nueva vida de Eduardo Rubio

    De Colo Colo a Estados Unidos: la nueva vida de Eduardo Rubio

    3.
    El emotivo lienzo de los hinchas del Grosseto hacia Mauricio Pinilla tras su diagnóstico de cáncer

    El emotivo lienzo de los hinchas del Grosseto hacia Mauricio Pinilla tras su diagnóstico de cáncer

    4.
    Mauricio Isla como emblema: las figuras que siguen sin encontrar equipo a horas del cierre del libro de pases

    Mauricio Isla como emblema: las figuras que siguen sin encontrar equipo a horas del cierre del libro de pases

    5.
    Sueldo y una opción de compra: las cifras que marcan la negociación entre Colo Colo y Coquimbo Unido por Cristián Zavala

    Sueldo y una opción de compra: las cifras que marcan la negociación entre Colo Colo y Coquimbo Unido por Cristián Zavala

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    El pueblo Mapuche llega a Age of Empires II: Definitive Edition

    El pueblo Mapuche llega a Age of Empires II: Definitive Edition

    El síntoma gastrointestinal común que está vinculado al Alzheimer, según un estudio

    El síntoma gastrointestinal común que está vinculado al Alzheimer, según un estudio

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Servicios

    Anuncian corte de agua en Puente Alto y otras 2 comunas de la RM para este jueves

    Anuncian corte de agua en Puente Alto y otras 2 comunas de la RM para este jueves

    Rating del miércoles 18 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 18 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Cuándo comienza la venta de entradas para el concierto de Pulp en Chile y cuáles son los precios

    Cuándo comienza la venta de entradas para el concierto de Pulp en Chile y cuáles son los precios

    Kast insta al ministro Grau a “entregar información” por déficit fiscal
    Chile

    Kast insta al ministro Grau a “entregar información” por déficit fiscal

    Sector de la explosión en Renca permanecerá cerrado todo el día: autoridades llaman a utilizar vías alternativas

    Fiscalía Centro Norte inicia investigación para indagar origen de fatal explosión en Renca

    Almagro District: Socovesa prevé primera recepción de proyecto estratégico en torno al Metro Manquehue para 2029
    Negocios

    Almagro District: Socovesa prevé primera recepción de proyecto estratégico en torno al Metro Manquehue para 2029

    Estudio midió pérdida de valor del peso chileno en primeros 100 días de cada gobierno: la mayor fue en la administración Boric

    Bolsa de Santiago cae en línea con mercados globales ante aumento de tensiones entre EE.UU. e Irán

    Cómo Ucrania ha recurrido a globos militares para combatir la invasión de Rusia
    Tendencias

    Cómo Ucrania ha recurrido a globos militares para combatir la invasión de Rusia

    Por qué arrestaron al ex príncipe Andrés, el hermano menor del rey Carlos III

    Revelan la causa de muerte de Peter Greene, actor de películas como Pulp Fiction

    Alexander Aravena continúa su carrera en Estados Unidos: las cifras que envuelven la salida del atacante de Gremio
    El Deportivo

    Alexander Aravena continúa su carrera en Estados Unidos: las cifras que envuelven la salida del atacante de Gremio

    “Edificio del Año 2026”: el prestigioso premio internacional que se lleva la UC por el Claro Arena

    Mauricio Isla como emblema: las figuras que siguen sin encontrar equipo a horas del cierre del libro de pases

    El pueblo Mapuche llega a Age of Empires II: Definitive Edition
    Tecnología

    El pueblo Mapuche llega a Age of Empires II: Definitive Edition

    Mark Zuckerberg y Meta se preparan para el juicio más importante sobre la adicción adolescente a las redes sociales

    Review del Kingston Dual Portable SSD de 1TB: navaja suiza

    Para poner ojo: los cruces de horarios más relevantes y singulares de Lollapalooza Chile 2026
    Cultura y entretención

    Para poner ojo: los cruces de horarios más relevantes y singulares de Lollapalooza Chile 2026

    Cuando Elvis se puso nervioso: el nuevo documental que humaniza al mito

    Flea confirma que Red Hot Chili Peppers trabajan nueva música en la casa de John Frusciante

    Alemania retira de forma “temporal” parte de sus tropas en Irak por las “crecientes tensiones” en Medio Oriente
    Mundo

    Alemania retira de forma “temporal” parte de sus tropas en Irak por las “crecientes tensiones” en Medio Oriente

    Rey Carlos III afirma que “la ley debe seguir su curso” tras detención del expríncipe Andrés

    Delcy Rodríguez anuncia encuentro con Petro para tratar temas económicos, energéticos y de seguridad

    Apps para bajar de peso: ¿Autocuidado u obsesión corporal?
    Paula

    Apps para bajar de peso: ¿Autocuidado u obsesión corporal?

    Tips de Jandi Gardiazabal para atreverse a tejer jacquard

    Crema de choclo y albahaca con camarones