Alexander Aravena continúa su carrera en Estados Unidos: las cifras que envuelven la salida del atacante de Gremio

Alexander Aravena tiene un nuevo destino. De acuerdo con medios brasileños, el atacante chileno de 23 años deja Gremio después de año y medio para recalar en la Major League Soccer de Estados Unidos.

El jugador formado en Universidad Católica era una apuesta grande para la escuadra gaúcha. En julio de 2024, O Tricolor adquirió el 70% de los derechos del delantero tras acordar el pago de 3,5 millones de dólares, mientras que cruzados mantiene el resto del pase.

Después de temporada y media, el futbolista fue víctima de la tremenda restructuración que sufre el equipo después de un discreto año 2025. Con la inminente salida del exfutbolista de Ñublense ya son 18 los elementos que abandonaron el elenco que hoy dirige el portugués Luís Castro.

Incluso, la dirigencia del equipo de Porto Alegre estuvo dispuesto a dar al nacional en parte de pago al Vasco da Gama, todo en el marco de la compra del pase del lateral derecho Paulo Henrique.

Aravena no logró llenar los requerimientos del entrenador luso y debiera dejar el club en los próximos días, después de sumar 57 presencias em todas las competiciones, partidos en los que marcó 7 goles y entregó tres asistencias.

Un nuevo destino

De acuerdo con la información que publica el medio brasileño RTI Esporte, Gremio cedió al delantero Alexander Aravena al Portland Timbers de Estados Unidos, equipo en el que milita el chileno Felipe Mora.

El acuerdo implica un préstamo por una temporada, con opción de compra de los derechos económicos del jugador al final del período de préstamo. El contrato incluye un valor de cancelación por el 50% de los derechos económicos del jugador chileno.

Compromiso que se convertirá en obligatorio en caso de que el Monito alcance la meta de 20 partidos disputados durante 2026. El valor de la venta por la mitad del pase quedó fijado en 1,5 millones de la divisa norteamericana.

Según el medio, la cancelación se puede realizar en dos cuotas, entre 2027 y 2028. Gremio solamente posee el 70% de los derechos del jugador, mientras que el resto de la carta pertenece a la Universidad Católica de Chile.

A pesar de la importante que significó su fichaje para los gaúchos, Aravena no logró consolidarse como titular habitual. Alternó entre titularidad y suplencias, aunque mostró destellos de calidad. Sin embargo, la opción de llegar a la MLS le permite buscar más espacio y mayor consistencia en su juego.

Asimismo, la escuadra de Oregon apuesta otra vez por un sudamericano, a quien ve un gran potencial técnico. En ese sentido, el club norteamericano entiende que el modelo de préstamo con opción de compra reduce los riesgos financieros.

El contrato del chileno con Gremio acababa en diciembre de 2027. Además, por contrato, su cláusula de rescisión estaba fijada en una suma cercana a los 45 millones de dólares, muy lejos de la cifra por la que hoy deja Porto Alegre.