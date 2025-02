Universidad Católica denuncia a Gremio por Alexander Aravena

Un nuevo problema enfrenta Universidad Católica. Luego de conocerse la lesión de Thomas Gillier que lo mantendrá fuera por tres meses, ahora se suma la deuda que tiene Gremio con el elenco universitario por el pase de Alexander Aravena.

Los cruzados vendieron al delantero a mediados de 2024 al cuadro de Porto Alegre por una suma de US$ 3,5 millones por el 70% de su pase, mientras que el restante queda en las arcas del club universitario. El delantero se mostró contento de llegar al club, destacando el apoyo de la hinchada. “La hinchada es tremenda. Vi que siempre llenan los estadios y creo que es algo hermoso. Algo que no me ha tocado vivir tanto, así que será una experiencia muy bonita”, declaró en su llegada a Porto Alegre.

El pago de esta operación lo acordaron hacer mediante cuotas. Sin embargo, el cuadro brasileño se atrasó con uno de estas transacciones. De acuerdo a la información recabada por El Deportivo, Gremio le adeuda una cuota del pago a Cruzados correspondiente al 31 de enero. No se descarta que tomen acciones legales de no concretarse el depósito. “Es efectivo. Estamos evaluando todas las opciones”, dice un alto directivo de la institución.

Universidad Católica denuncia el retraso del pago del pase de Alexander Aravena. Foto: REUTERS/Diego Vara

Los números de Aravena en Gremio

Aravena viene en un gran nivel en Brasil bajo las órdenes de Gustavo Quinteros. Luego de un inicio irregular en el equipo, logró adaptarse e ir ganando la confianza del entrenador de ese entonces, Renato Portaluppi.

Ahora, es dirigido por un viejo conocido, puesto que coincidieron en Universidad Católica. A pesar de que no debutó en ese año que estuvo el argentino en los cruzados, si entrenó con el primer equipo.

En su paso por Brasil el delantero ha convertido un total de tres goles en 24 partidos, además de tres asistencias. Sus buenas actuaciones lo han consolidado para tener un puesto de titular en el equipo. Este año ha jugado un total de ocho partidos, donde ha salido desde el arranque en siete de esos encuentros.

Actualmente terminaron como líderes del grupo A del Campeonato Gaúcho con 17 puntos, clasificándose a las semifinales del torneo, donde jugarán frente al Juventude.

El cuadro dirigido por Gustavo Quinteros también se prepara para hacer su debut en la Copa de Brasil, donde se enfrentarán al São Raimundo en la primera fase, programado para este miércoles a las 19:30.