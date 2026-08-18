“Hay espacio para mejorarlo”: Balladares (RN) valora ingreso de la reforma de seguridad y advierte que proyecto “tiene hartas dudas”

Cerca de las 20.00 horas de ayer lunes, el Presidente José Antonio Kast ingresó al Senado la reforma constitucional de seguridad. La iniciativa contempla ocho modificaciones a la Carta Fundamental, varias de ellas tienen una redacción que permite hacer cambios a través de nuevas leyes.

En ese contexto, la mañana de este martes la senadora y presidenta de Renovación Nacional (RN), Andrea Balladares, valoró el ingreso del proyecto, aunque remarcó que “todavía” existen dudas en la iniciativa.

En diálogo con Tele13 Radio, la timonel reconoció como “una gran decisión del gobierno tomar los temas de seguridad”.

“Yo creo que había un pendiente en seguridad. Seguridad fue del eje de la discusión en la campaña, de las propuestas del presidente”, indicó.

Considerando que el proyecto ya está ingresado, la legisladora señaló que “todavía tiene hartas dudas por delante. Yo creo que hay espacio para mejorarlo”.

En ese sentido, planteó que, a su parecer, “faltó un mayor trabajo prelegislativo que hubiese evitado la filtración del borrador, los comentarios”.

“Creo que ahora hay un desafío que es en base a lo que vimos anoche, que entró bastante tarde (al Senado), por lo menos a mí me llevó cerca a las 8.00 de la noche. Entonces creo que ahora viene un desafío que es del gobierno, principalmente del ministro de Seguridad, el cómo va a llevar este proyecto adelante en la conversación legislativa propiamente tal, con el sector y también con la oposición”, indicó.

Balladares remarcó que, en torno al proyecto, “ hay harto que discutir y escuchar todavía , por eso creo que es importante cuál va a ser la explicación del ministro en el uno a uno de cada una de las medidas , creo que también hay que escuchar muchos expertos constitucionales”.

Sobre la postura de RN, señaló que el partido buscará “tener un trabajo propio”. “Nos vamos a dar esta semana para poder escuchar a expertos constitucionales y poder hacer un análisis serio”.

En definitiva, planteó que “siempre quedan algunas dudas del alcance de estas medidas, además de otras que quedan abiertas, hay algunos temas que van a quedar entregados a leyes de quórum”. “Yo creo que hay hartas cosas todavía con duda”, sostuvo.