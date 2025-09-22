SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Tendencias

Por qué el paracetamol podría estar vinculado con el autismo, según el gobierno de Trump

La administración de Trump prometió revelar cómo el paracetamol, uno de los analgésicos más utilizados, podría tener relación con el aumento de casos de autismo en niños. Además, anunciarían un posible tratamiento al trastorno.

Nicole IporrePor 
Nicole Iporre
Por qué el paracetamol podría estar vinculado con el autismo, según el gobierno de Trump

Este inicio de semana, la administración de Donald Trump prometió revelar cómo el paracetamol —uno de los analgésicos de venta libre más utilizados en el mundo— podría estar relacionado al autismo. Además, presentarían un medicamento que podría funcionar como tratamiento.

El trastorno del espectro autista (TEA) se caracteriza por afectar la habilidad del cerebro para desarrollar habilidades sociales y de comunicación. La ciencia desconoce su causa, no obstante, hay investigaciones en curso que evalúan la genética, virus y medicamentos que podrían estar implicados.

Este anuncio de Trump llega en medio de un aumento de diagnósticos de TEA en Estados Unidos: de acuerdo a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) 1 de cada 31 niños de 8 años tiene autismo.

Se trata de un alza importante, pues en el año 2000, la incidencia era de 1 de cada 150 niños.

Pero, ¿por qué el uso de paracetamol podría estar relacionado? Esto es lo que se sabe, hasta ahora.

Por qué el paracetamol podría estar vinculado con el autismo, según el gobierno de Trump. Foto: Europa Press.

¿El paracetamol aumenta el riesgo de autismo? Esto dice la ciencia

Según informaron desde The Washington Post, se espera que las autoridades sanitarias federales de Estados Unidos expresen públicamente la preocupación del uso del paracetamol en mujeres embarazadas.

Esto, por investigaciones anteriores, como las de la Universidad de Harvard y Mount Sinai, que mostraron una posible relación entre el uso de paracetamol en las primeras etapas del embarazo y un mayor riesgo de autismo en niños.

Según adelantó el medio, es posible que la administración de Trump advierta que las mujeres embarazadas no deben utilizar paracetamol durante los primeros meses de gestación, a menos que presenten fiebre.

Por qué el paracetamol podría estar vinculado con el autismo, según el gobierno de Trump

Los empresarios de Tylenol, el nombre con el que se comercializa el paracetamol en Estados Unidos, se reunieron con las autoridades para “expresar sus dudas” sobre esta iniciativa.

Por otra parte, el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., aseguró que para septiembre, “sabremos qué ha causado la epidemia del autismo y podremos eliminar esas exposiciones”.

Qué es la leucovorina, el fármaco que podría tratar el autismo

En el mismo anuncio, el gobierno de Trump planea revelar los beneficios del fármaco llamado leucovorina como posible tratamiento para el autismo.

Este medicamento está indicado para aliviar efectos secundarios de otros medicamentos y tratar la deficiencia de vitamina B9.

No obstante, según unos ensayos clínicos en niños con autismo, su uso provocó “mejoras notables en la capacidad para hablar y comprender a los demás” en los pacientes.

Lee también:

Más sobre:SaludParacetamolAutismoParacetamol y autismoDonald TrumpTEATrastorno del espectro autistaTylenolTylenol autismoParacetamol autismoMujeres embarazadasEmbarazoAumento de casos de TEAAumento de casos de autismoInvestigacionesLeucovorinaTratamiento para el autismoTratamiento autismo

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Vidal reitera motivo para renunciar a TVN y recalca: “No es el tema del candidato Kast”

“La impunidad termina ahora”: Matthei presenta serie de medidas para combatir la delincuencia y el crimen organizado

Comando de Jara emplaza a los candidatos presidenciales a manifestar su apoyo a eventual postulación de Bachelet en la ONU

SII se querella contra personas y empresas por no declarar ingresos por ventas con medios de pago electrónicos

Los resultados de las perlas de Anglo Teck: Collahuasi baja ganancias y Quebrada Blanca reduce pérdidas

Banca Ética: la entidad crediticia donde invierten las familias Izquierdo, Hornauer, Pavez y Kaufmann

Lo más leído

1.
El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

2.
“Una falta de respeto”: Vallejo critica dichos sobre participación de Presidente Boric en la próxima Asamblea General de la ONU

“Una falta de respeto”: Vallejo critica dichos sobre participación de Presidente Boric en la próxima Asamblea General de la ONU

3.
Cadem: Jara supera a Kast en primera vuelta, pero expectativa presidencial aún favorece al líder republicano

Cadem: Jara supera a Kast en primera vuelta, pero expectativa presidencial aún favorece al líder republicano

4.
Cuáles serán los días feriados del próximo año por las Fiestas Patrias 2026

Cuáles serán los días feriados del próximo año por las Fiestas Patrias 2026

5.
Alcalde de Vichuquén tras detención por manejo en estado de ebriedad: “No le hice daño a nadie, pero claramente fallé”

Alcalde de Vichuquén tras detención por manejo en estado de ebriedad: “No le hice daño a nadie, pero claramente fallé”

IMPERDIBLES

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Servicios

Estas son las fechas de postulación al Subsidio de arriendo y sus requisitos

Estas son las fechas de postulación al Subsidio de arriendo y sus requisitos

Rating del domingo 21 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del domingo 21 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Dónde y a qué hora ver en vivo la gala del Balón de Oro: estos son los nominados

Dónde y a qué hora ver en vivo la gala del Balón de Oro: estos son los nominados

Vidal reitera motivo para renunciar a TVN y recalca: “No es el tema del candidato Kast”
Chile

Vidal reitera motivo para renunciar a TVN y recalca: “No es el tema del candidato Kast”

“La impunidad termina ahora”: Matthei presenta serie de medidas para combatir la delincuencia y el crimen organizado

Comando de Jara emplaza a los candidatos presidenciales a manifestar su apoyo a eventual postulación de Bachelet en la ONU

Innovar sí, pero no a cualquier costo
Negocios

Innovar sí, pero no a cualquier costo

Los resultados de las perlas de Anglo Teck: Collahuasi baja ganancias y Quebrada Blanca reduce pérdidas

SII se querella contra personas y empresas por no declarar ingresos por ventas con medios de pago electrónicos

Por qué el paracetamol podría estar vinculado con el autismo, según el gobierno de Trump
Tendencias

Por qué el paracetamol podría estar vinculado con el autismo, según el gobierno de Trump

Qué es una conmoción cerebral, la lesión que afectó al actor Tom Holland en el rodaje de Spider-Man

7 momentos clave del funeral de Charlie Kirk, el activista conservador que fue asesinado en EEUU

“Imbécil argentino”: el ofensivo canto de los hinchas del Manchester United a Alejandro Garnacho
El Deportivo

“Imbécil argentino”: el ofensivo canto de los hinchas del Manchester United a Alejandro Garnacho

Promesa del automovilismo mundial revela que padece de cáncer de cerebro y de pulmón

José Luis Chilavert se lanza contra la U tras la sanción a Independiente en la Copa Sudamericana

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025
Finde

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Cómo es Uiara Amazon Resort, el hotel 100% flotante en el corazón del Amazonas en Brasil

Nano Stern presentará su nuevo álbum Refugio en el Teatro Nescafé de las Artes
Cultura y entretención

Nano Stern presentará su nuevo álbum Refugio en el Teatro Nescafé de las Artes

Peter Pollak presenta su primera exposición en Chile

El último y se acaba: por qué extrañaremos tanto a The Who tras su adiós a los escenarios

Ejercicios militares y adiestramiento de civiles: así responde Maduro a la “amenaza” de EE.UU.
Mundo

Ejercicios militares y adiestramiento de civiles: así responde Maduro a la “amenaza” de EE.UU.

Francia y Reino Unido instan a Israel a no adoptar represalias por el reconocimiento de Palestina

La revolución digital en Ucrania: la transformación que cambia vidas en tiempos de guerra

El poder secreto de las plantas, según Johana Sanint
Paula

El poder secreto de las plantas, según Johana Sanint

Miriam Mamani Castro: La eterna aprendiz

Alcohol y drogas: Por qué los padres son la mejor prevención