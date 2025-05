Jordhy Thompson se arrepiente de su salida de Colo Colo: “Feliz volvería; jugaría gratis si fuera necesario”

Jordhy Thompson atraviesa por el peor momento de su carrera y vive un incierto futuro en el fútbol ruso. El Orenburg, club en el que milita actualmente, aplicó severas sanciones contra el zurdo, que no se presentó a la pretemporada tras acusar problemas personales. Su futuro, hoy, es una incógnita.

El formado en Colo Colo lamentó su contexto actual y también su polémica salida del Cacique, antecedida por un año marcado por sus problemas judiciales. Primero, fue apartado del plantel por violencia contra su pareja. Después, reincidió y fue imputado por homicidio frustrado y desacato. Incluso, pasó algunos días en prisión preventiva.

“Yo siempre he dicho que feliz volvería al club. Yo jugaría gratis por Colo Colo, si fuera necesario, todo para devolverle a la gente el apoyo que me han brindado tanto en la situación que viví allá como ahora en Rusia. Yo me arrepiento muchísimo de todo lo que les hice pasar”, indicó el atacante de 20 años, en entrevista con En Cancha.

“Si me llaman el día de mañana, yo iría de una. Primero tengo que sentarme con el club en el que estoy para ver la salida, pero me encantaría. Es algo que yo tengo pendiente en mi vida, de hecho, sueño todos los días con volver al Estadio Monumental”, añadió.

Eso sí, admitió que no han habido acercamientos por parte del cuadro de Macul. “Hasta el momento nadie me ha hablado, pero estoy esperando que llegue ese llamado. Voy a hacer lo mejor de mí para un día volver (…) Un canterano y colocolino como yo, siempre va a querer lo mejor para el club y yo, que le di muchos problemas al equipo, quiero devolver lo entregado”, continuó.

Con la Roja en la mente

También realizó una autocrítica. “Es increíble cómo uno echa de menos al club cuando está lejos. Es ahí cuando me arrepiento, porque si hubiera hecho todo bien, ahora estaría mucho mejor. Cuando uno está fuera es que se da cuenta de lo que está perdiendo, porque en el momento uno no aprovecha las cosas, no se dimensiona dónde estamos jugando. En mi caso yo no sabía en el gran club que estaba, que estaba jugando en Primera división y, más encima, como titular. Ahora, cuando me acuesto, agarro el celular y veo los videos de los partidos que jugué, los goles y es una sensación horrible. Mucha nostalgia en la que me hace sentido la frase ‘ahí es donde era feliz y no lo sabía’, indicó.

Thompson aseguró que, de no ser por la serie de controversias que ha protagonizado, actualmente estaría jugando en la Roja. “Yo creo que sin las polémicas que tuve, ahora sería un fijo en la selección chilena, por eso ahora trato de hacer las cosas bien, para poder estar en el futuro”, señaló.

“Yo sé que para tener una opción, tengo que volver a jugar como lo estaba haciendo en Colo Colo, volver a tener confianza en mí como lo tenía en ese momento. Si sigo todos los procesos que tengo que hacer como futbolista, estoy más que seguro que podré estar en la Roja”, siguió.