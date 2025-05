Presidente de Orenburg castiga a Jordhy Thompson: “Se han aplicado las máximas sanciones posibles”

El antofagastino no juega un partido desde noviembre del año pasado.

Desde su irrupción como titular en el primer equipo de Colo Colo, Jordhy Thompson, a pesar de su gran talento, se ha encargado de hacer más noticia afuera que adentro de la cancha. En 2023 fue formalizado por femicidio frustrado y desacato, e incluso pasó algunos días en prisión preventiva. Al año siguiente fue traspasado a Orenburg de Rusia, en donde parecía que su carrera podía despegar, pero esta temporada nuevamente suma escándalos. No juega un partido desde el 30 de noviembre del año pasado y, para colmo, no se presentó a la pretemporada del club, por lo que tomaron serias sanciones para él.

Por estos motivos, el presidente de la institución, Kirill Volzhenkin, se refirió sin rodeos a las constantes polémicas del antofagastino: “Tuvo problemas personales en Chile durante el invierno (verano del hemisferio sur), lo que le impidió venir y se perdió toda la pretemporada. Es triste que esto suceda. Thompson es un jugador con un gran potencial, si no tuviera constantes dificultades personales, podría jugar a un nivel muy alto. Por nuestra parte estamos haciendo todo lo posible para ayudarle”.

Fue castigado

Además, el directivo confirmó que lo castigaron por no presentarse a la pretemporada: “No estamos dispuestos a tolerar ninguna violación de la disciplina del club. Tratamos a los jugadores de fútbol con respeto y exigimos respeto a cambio”.

Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

“No presentarse al campo de entrenamiento es claramente una falta de respeto. El club está respondiendo adecuadamente a esta situación y se han aplicado las máximas sanciones posibles a Thompson”, agregó.

Por último, el presidente de Orenburg añadió que el chileno no está en la mejor forma física para jugar al fútbol, aunque no quiso entrar en detalles: “Tiene sobrepeso, sí. No diré cuánto exactamente“.

Cabe destacar que, antes de no ser considerado, el formado en el Cacique apenas había sumado 180 minutos en nueve partidos (uno de titular) en la liga de Rusia.