El recuerdo de Marcelo Salas por su ídolo en el fútbol: “Fui a la peluquería a hacerme sus rulos”

Marcelo Salas reveló su devoción por Diego Maradona, a quien catalogó como un ídolo. El Matador no escatimó en elogios para el astro argentino.

En diálogo con Sergio Agüero, el histórico delantero de la selección chilena contó una desconocida historia sobre su admiración del Pelusa. Ahí, reconoció su idolatría: “Imagínate a quién veía, al Diego. Lo veía en el Mundial y lo tengo en mi cabeza”, comenzó señalando el zurdo.

Incluso, recordó una anécdota de su juventud, previo a dar sus primeros pasos como futbolista profesional: “Me arranqué un día después de un partido, me fui a una peluquería para hacerme los rulos de Maradona. La señora era amiga de mi mamá y no me dejó”, contó.

Además, detalló que su devoción también estaba ligada a sus similitudes en la cancha, principalmente cuando Salas era juvenil: “Partí jugando de ’10’ de enganche y ahí ya más grande delantero, pero inferiores fue de ’10′”, sentenció Salas.

El mal momento de Temuco

Salas ha estado en el centro de la polémica luego de una deslucida campaña de Deportes Temuco, club del que es presidente. El Pije no logró clasificar a la Liguilla de Ascenso e incluso estuvo más cerca del descenso, peleándolo hasta las últimas fechas.

El Matador, incluso, puso en duda su continuidad en el club. “Cuando uno está desgastado se analizan todas estas cosas. Es momento de tomar un descanso y ver qué se viene. Estar asustados con el descenso no es una situación fácil. Es desgastante en la parte psicológica, así que al menos un par de días de descanso para tomar la decisión si continúo o no al mando como presidente, o ver si vendrá otra persona”, expresó.

También lanzó un potente dardo contra el plantel: “Si no quiero subir, no concentramos ningún partido, no viajamos en avión. Que viajen en bus 20 horas hasta Copiapó, como lo hacen muchos equipos”, disparó.

“Cuando faltaron 30 palos el mes pasado, los pusimos nosotros. Ahora faltan 20, y otra vez los ponemos nosotros. También mi tarjeta se usa para comprar pasajes, para la concentración…”