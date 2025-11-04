En la cancha, Marcelo Salas solía ser implacable. Lo saben bien los múltiples arqueros que derrotó en su carrera deportiva. Como dirigente mantiene la tendencia. Su frontalidad ha sido una de sus características. Más aún después de la magra campaña que cumplió Deportes Temuco en la última temporada de la Primera B.

Los sureños finalizaron en el duodécimo puesto, con apenas 33 unidades, 22 menos que las que cosechó Universidad de Concepción para quedarse con el título y el ascenso, los objetivos que tenían los albiverdes a comienzos de temporada.

Marcelo Salas explota contra el plantel de Deportes Temuco: “Que viajen 20 horas hasta Copiapó, como muchos equipos”

El Matador está molesto y no lo esconde. En un encuentro con los medios de comunicación que cubren la actualidad de la entidad de la Araucanía, descargó toda esa sensación. "No garantiza nada tener una plantilla más alta o más baja“, parte disparando, a modo de primera conclusión, antes de adelantar que los jugadores que mantienen contrato retomarán los trabajos a mediados de semana, a la espera de la reorganización del equipo y la definición del cuerpo técnico. Una de las definiciones que deben adoptar, de hecho, es la continuidad de Arturo Sanhueza en la banca.

Una formación de Deportes Temuco en la temporada que finalizó (Foto: Photosport) PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

Después, derechamente, Salas abordó el esfuerzo económico que ha realizado para mantener al club y la molestia que le produce que los objetivos no se cumplan. “Si no quiero subir, no concentramos ningún partido, no viajamos en avión. Que viajen en bus 20 horas hasta Copiapó, como lo hacen muchos equipos”, disparó, a modo de enérgica comparación.

En ese mismo contexto, enrostró más esfuerzos económicos para mantener el funcionamiento del club. “Cuando faltaron 30 palos el mes pasado, los pusimos nosotros”, insistió.

“Ahora faltan 20, y otra vez los ponemos nosotros. También mi tarjeta se usa para comprar pasajes, para la concentración…”, concluyó, a modo de defensa de una gestión que, en virtud de los resultados, ha sido puesta severamente en entredicho por los fanáticos del equipo del Ñielol.

Continuidad en suspenso

Después de la victoria sobre Recoleta, Salas deslizó, incluso, la opción de dejar el club. “Hay que evaluar todo”, dijo en relación a la potencial venta de sus acciones.

“Ahora voy a descansar, un mes al menos de despeje completo. Es primera vez que nos pasa. No estoy acostumbrado a esto, a estar sufriendo ni pensando en un posible descenso”, explicó, respecto de sus intenciones inmediatas.

“Cuando uno está desgastado se analizan todas estas cosas. Es momento de tomar un descanso y ver qué se viene”, insistió respecto de los escenarios que analizará. “Estar asustados con el descenso no es una situación fácil.Es desgastante en la parte psicológica, así que al menos un par de días de descanso para tomar la decisión si continúo o no al mando como presidente, o ver si vendrá otra persona”, expresó.