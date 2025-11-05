“Lo tenía listo y lo dejé ir a River”: Mauricio Macri aún se lamenta por el frustrado arribo de Marcelo Salas a Boca Juniors

Marcelo Salas se transformó en una de las grandes figuras de River Plate. En 1996 el Matador firmó en los Millonarios y acabó llenándose de éxitos. Con el chileno en el plantel, los albirojos consiguieron ser tricampeones y se quedaron con la Supercopa de 1997.

Poco después fue transferido a la Lazio por una cifra cercana a los 17.5 millones de dólares, dejando una buena suma de dinero en las arcas del cuadro argentino.

Sin embargo, la historia de Salas del otro lado de la cordillera pudo ser muy diferente. Mauricio Macri, quien fue presidente de Boca Juniors entre 1995 y 2007, tuvo al chileno entre sus planes y aún lamenta en lo haber podido cerrar el fichaje.

Todo se debió a que no hubo unanimidad dentro de la directiva de los xeneizes, por lo que optaron por buscar otras alternativas. “Lo tenía listo a Salas y lo dejé ir a River, todavía me arrepiento. Hubo discusiones internas en la directiva, donde algunos decían que no podíamos traer tantos jugadores de un mismo representante”, señaló Macri en Canal 13.

Y como son las vueltas de la vida, la primera celebración de Marcelo Salas en Argentina fue contra Boca Juniors. “ante eso dije: ‘bueno, que no venga’. Después me lo tuve que aguantar haciendo su celebración cuántas veces”.

En su paso por River Plate, Salas fue parte de 116 partidos, anotando 48 goles y entregando 27 asistencias. Esto le permitió ganar cinco títulos y fue elegido como el mejor jugador de América.

La visita al Claro Arena

En los últimos días, Mauricio Macri tuvo una visita al país, instancia en la que aprovechó de recorrer las instalaciones del renovado Claro Arena en el marco del seminario anual de Bice (principal sponsor del equipo de la precordillera) llamado “Puentes: dialogar y Construir”, en el que también estaban las autoridades de la franja.

En la instancia, el exmandatario argentino se dio el tiempo de hablar con los canales oficiales del club, en donde alabó la construcción y las características del Claro Arena: “Muy lindo estadio, moderno, con césped sintético, pensado en la máxima comodidad. Muy bien”.

“Entrar y salir del estadio en un tiempo razonable. La verdad es que los felicito. El lugar de encuentro es el estadio, los hinchas quieren un estadio que esté seguro, cómodo, que puedan venir con su familia, que puedan entrar y salir en un tiempo razonable. Chile avanzó en innovar”, complementó Macri.

Quien también habló luego de esta importante visita fue Juan Tagle, presidente de Cruzados, que se mostró agradecido de lo que dijo Mauricio Macri: “Tener a un expresidente de Argentina, expresidente de Boca Juniors aquí de visita; además las palabras que él dijo para nuestro recinto son una fuente de inspiración y energía”.

“Él destacaba lo que significa en materia de identidad tener un estadio como este, cómo genera esa mancomunión entre hinchada y club”, cerró.