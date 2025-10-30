“Los felicito; es muy moderno”: los elogios del expresidente de Argentina Mauricio Macri tras visitar el Claro Arena

Son días movidos para Universidad Católica. El domingo, por la fecha 25 de la Liga de Primera, derrotaron por la cuenta mínima a Universidad de Chile, en el Clásico Universitario disputado en el Claro Arena. El resultado los consolida en el segundo lugar de la tabla de posiciones, lo que les aseguraría clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores para la próxima temporada. Sin embargo, afuera de la cancha también hacen noticia, ya que este miércoles el nuevo recinto cruzado recibió una visita internacional.

Se trata del expresidente de Argentina Mauricio Macri, quien asistió al seminario anual Bice (principal sponsor del equipo de la precordillera) llamado “Puentes: dialogar y Construir”, en el que también estaban las autoridades de la franja.

Cabe destacar que Macri es una persona ligada al fútbol. Fue máximo dirigente de Boca Juniors entre 1995 y 2007, donde obtuvo 10 títulos internacionales. Actualmente preside la Fundación FIFA.

“La verdad es que los felicito”

En la instancia, el exmandatario argentino se dio el tiempo de hablar con los canales oficiales del club, en donde alabó la construcción y las características del Claro Arena: “Muy lindo estadio, moderno, con césped sintético, pensado en la máxima comodidad. Muy bien”.

La visita internacional que tuvo esta semana el Claro Arena

“Entrar y salir del estadio en un tiempo razonable. La verdad es que los felicito. El lugar de encuentro es el estadio, los hinchas quieren un estadio que esté seguro, cómodo, que puedan venir con su familia, que puedan entrar y salir en un tiempo razonable. Chile avanzó en innovar”, complementó Macri.

Quien también habló luego de esta importante visita fue Juan Tagle, presidente de Cruzados, que se mostró agradecido de lo que dijo Mauricio Macri: “Tener a un expresidente de Argentina, expresidente de Boca Juniors aquí de visita; además las palabras que él dijo para nuestro recinto son una fuente de inspiración y energía”

“Él destacaba lo que significa en materia de identidad tener un estadio como este, cómo genera esa mancomunión entre hinchada y club”, cerró.