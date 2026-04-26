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    Líderes internacionales condenan el ataque de la Cena de Corresponsales y denuncian la violencia política

    Diversas autoridades condenaron los hechos. “Ningún odio político puede encontrar espacio en nuestras democracia", sostuvo la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni.

    Por 
    Europa Press

    El ataque de esta madrugada durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca que obligó a la evacuación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de la Primera Dama Melania y de todo su Gabinete ha sido condenado al unísono por amigos del mandatario, socios internacionales e incluso sus críticos de la oposición.

    Entre las primeras reacciones, como cabía esperar dada su amistad con el mandatario, se encuentran las del presidente de Argentina, Javier Milei, o el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quienes han celebrado que el presidente haya resultado ileso.

    “Nos alivia saber que el Presidente y la Primera Dama se encuentran bien y a salvo”, ha manifestado Netanyahu en su nombre y en el de su mujer, Sara. “Enviamos nuestros mejores deseos de una pronta y completa recuperación al agente de policía herido y felicitamos al Servicio Secreto de los Estados Unidos por su rápida y decisiva actuación”, ha añadido.

    Otra amiga de Trump, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha declarado su “plena solidaridad” y su “más sincero afecto” al presidente Trump, a la primera dama Melania, al vicepresidente JD Vance y a todos los presentes “por lo ocurrido en la Cena de los Corresponsales de la Casa Blanca de anoche”.

    “Ningún odio político puede encontrar espacio en nuestras democracias. No permitiremos que el fanatismo envenene los lugares del libre debate y de la información. La defensa de la civilización debe seguir siendo la barrera infranqueable contra toda deriva intolerante, en protección de los valores que fundan nuestras naciones”, ha manifestado.

    Un muy “preocupado” Viktor Orbán ha dedicado “pensamientos y oraciones” a su amigo Trump y a la primera dama Melania en nombre del pueblo húngaro, al que sigue representando como primer ministro saliente del país.

    Rivales como el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, también han trasladado mensajes de ánimo a Trump. “La prensa libre es fundamental en este país y la violencia nucna es aceptable”, ha indicado el gobernador.

    En este apartado, no obstante, destaca por encima de todo el mensaje de la expresidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y una de las grandes voces del partido Demócrata, Nancy Pelosi, cuyo marido Paul fue agredido en 2022 por un individuo vinculado con movimientos conspiratorios de la ultraderecha norteamericana.

    “Como persona cuya familia ha sufrido violencia política, mis oraciones están con el agente herido y con todos los afectados por el trauma de estos horribles incidentes”, ha indicado Pelosi antes de declarar su “gran alivio” ante la ausencia de víctimas.

    Contra la violencia política

    Acompañando a los mensajes de apoyo, los líderes internacionales han aprovechado para condenar un nuevo episodio de violencia política en torno a Trump, como ya ocurrió durante el intento fallido para acabar con su vida en 2024, en un mitin en Pensilvania.

    La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, como su jefa diplomática, Kaja Kallas, han reiterado a este respecto que “la violencia política no tiene cabida en una democracia” y que un evento “destinado a honrar la libertad de prensa jamás debería convertirse en un escenario de miedo”.

    El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, también se ha sumado a las condenas antes de asegurar que “la violencia nunca es el camino” y que “la humanidad solo avanzará a través de la democracia, la convivencia y la paz”.

    Un “consternado” primer ministro británico Keir Starmer ha denunciado que “cualquier ataque a las instituciones democráticas o a la libertad de prensa debe ser condenado en los términos más enérgicos posibles”. El presidente francés, Emmanuel Macron, “ha condenado que el “ataque armado contra el Presidente de los Estados Unidos anoche es inaceptable”, que “la violencia no tiene cabida en una democracia” y que Donald Trump tiene “todo” su apoyo.

    Von der Leyen y Starmer han llegado a hablar por teléfono con Trump para interesarse por su situación personal tras el ataque, según ha confirmado la propia presidenta de la Comisión en redes sociales, y la oficina del primer ministro británico.

    El canciller alemán, Friedrich Merz, ha dicho que “la violencia no tiene cabida en una democracia” y que el pueblo “decide por mayoría de votos, no con armas”.

    “La violencia y las amenazas contra políticos y periodistas socavan la democracia y son inaceptables”, ha declarado por su parte el primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson. “Mis pensamientos están con todos aquellos afectados por el incidente, incluidos los periodistas suecos que asistieron a la cena”, ha añadido.

    “Nos alegra que nadie haya resultado herido”, ha manifestado por su parte el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. “En las democracias, la lucha se libra con ideas; no hay lugar para ninguna forma de violencia”, ha añadido.

    Por último, también se han pronunciado contra el ataque líderes latinoamericanos como la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, o el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Rodríguez ha extendido al matrimonio Trump, “nuestros deseos de buena voluntad, así como a los asistentes a la Cena de Corresponsales” antes de asegurar que “la violencia nunca será una opción para quienes defendemos las banderas de la paz”.

    “Brasil condena enérgicamente el ataque de anoche”, ha manifestado Lula por su parte. “La violencia política es una afrenta a los valores democráticos que todos debemos proteger”, ha añadido.

    Más sobre:Estados UnidosDonald TrumpCena de Corresponsales

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