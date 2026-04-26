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    Gobierno de Chile condena acto de violencia durante cena de corresponsales de la Casa Blanca

    En el comunicado dijeron que "estamos convencidos que la violencia debe ser desterrada de nuestras sociedades y que resulta contraria a los verdaderos valores democráticos que nos inspiran".

    Por 
    Sebastián Escobar F.
     
    Antonella Cicarelli
    Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    El Gobierno de Chile, a través de la Cancillería condenó “de la manera más enérgica el acto de violencia registrado en Washington DC, durante la Cena Anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, donde se encontraba el presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump”.

    Además, añadieron que “manifestamos nuestro apoyo y solidaridad en estos momentos al pueblo y al gobierno de los Estados Unidos”.

    “Estamos convencidos que la violencia debe ser desterrada de nuestras sociedades y que resulta contraria a los verdaderos valores democráticos que nos inspiran”, concluye la declaración.

    Qué sucedió

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su esposa Melania Trump fueron evacuados la noche del sábado desde la cena de corresponsales de la Casa Blanca, luego de que se registraran disparos al interior del hotel Washington Hilton, donde se desarrollaba la actividad.

    Según relató el propio mandatario, un hombre armado logró ingresar al recinto y disparó contra un agente de seguridad, quien resultó herido pero se encuentra fuera de riesgo vital gracias al chaleco antibalas que portaba.

    El atacante fue reducido y detenido por agentes del Servicio Secreto y quedó bajo custodia de autoridades federales. De acuerdo con la policía de Washington, el sujeto portaba una escopeta, una pistola y varios cuchillos.

    Tras los disparos, efectivos de seguridad evacuaron rápidamente a Trump, mientras se escuchaban instrucciones de “agáchense” dentro del salón. El evento fue suspendido y el lugar quedó acordonado como escena del crimen.

    Minutos después, el presidente aseguró que en un primer momento pensó que el ruido correspondía a un objeto cayendo, y agradeció la reacción del personal de seguridad y de los asistentes.

    “Estoy muy impresionado (…) la seguridad fue mucho mejor”, afirmó, comparando el incidente con el atentado que sufrió anteriormente en Pensilvania.

    Las autoridades informaron que el sospechoso, un hombre de 31 años, enfrentará cargos por uso de arma de fuego en un delito violento y agresión a agentes federales. Por ahora, se investigan los motivos del ataque y cómo logró ingresar armado al recinto.

    No se reportaron más personas heridas, mientras continúan las diligencias para esclarecer lo ocurrido.

    Más sobre:Donald TrumpJosé Antonio KastAtentadoCasa BlancaAtaque

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