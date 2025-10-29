La ANFP reprograma el duelo entre la UC y O’Higgins en paralelo al de Coquimbo Unido

La fecha 26 de la Liga de Primera tendrá una definición paralela. La ANFP reprogramó el partido entre Universidad Católica y O’Higgins, que originalmente se disputaría el sábado a las 20 horas, para que finalmente se juegue el domingo 2 de noviembre, a las 17.30 horas, en el Claro Arena.

La modificación hace coincidir el encuentro con el duelo entre Coquimbo Unido y Unión La Calera, programado a la misma hora en la Cuarta Región, y que podría coronar al conjunto aurinegro como campeón.

La medida, comunicada por Cruzados a través de sus canales oficiales, responde a una decisión conjunta entre la ANFP y TNT Sports para asegurar el desarrollo simultáneo de los dos compromisos que pueden definir el título. La intención del ente rector del fútbol chileno es evitar que los nortinos sean campeones antes de jugar. La ventaja de los piratas les permitía coronarse el sábado si la UC se enreda ante los rancagüinos.

Desde la ANFP y el canal poseedor de los derechos de transmisión se consideró que ese escenario restaría atractivo a la jornada, tanto desde el punto de vista deportivo como comercial. Por ello, se optó por equiparar los horarios de ambos compromisos. La semana pasada se vivió un escenario similar, cuando se postergó el duelo de Coquimbo a horas después del Clásico Universitario.

Coquimbo Unido se puede consagrar este fin de semana. JORGE LOYOLA/PHOTOSPORT

En Coquimbo, la decisión era esperada. El club aurinegro había manifestado su negativa a adelantar su encuentro al sábado, como se evaluó en un primer momento, debido a razones logísticas. La dirigencia encabezada por Jorge Contador ya contaba con la autorización para utilizar el aforo completo del estadio Francisco Sánchez Rumoroso, lo que permitirá que cerca de 18 mil espectadores asistan al recinto en caso de una eventual consagración. Además, la organización del evento incluye la presencia del Huemul de Plata y del presidente de la ANFP, Pablo Milad, para la entrega del trofeo en caso de que los aurinegros aseguren el título.

En la UC, en tanto, la atención se mantiene en cumplir su parte. El equipo de Daniel Garnero suma 48 puntos y es el único que este fin de semana puede impedir, al menos en los números, el festejo coquimbano. Para ello necesita vencer a O’Higgins y esperar un tropiezo de los piratas ante los cementeros. Aun así, en San Carlos de Apoquindo han declarado en reiteradas oportunidades que su meta actual es entrar a la Copa Libertadores como Chile 2. La lucha por el título no es una posibilidad que vieran como algo concreto.

El elenco celeste, en tanto, es el elenco que más cerca está de pelear por ese cupo al certamen continental. Por eso trata de un choque entre rivales directos en la Liga de Primera. O’Higgins está tercero, cuatro puntos por debajo de la UC.