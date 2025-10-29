El drástico castigo contra Gary Medel por su expulsión en el Clásico Universitario entre la UC y la U.

La UC recibe una dura noticia. Este martes, el Tribunal de Disciplina de la ANFP entregó un fallo que golpea la planificación de Daniel Garnero: tres sanciones tras el Clásico Universitario. El castigo más severo recayó sobre Gary Medel, quien fue expulsado por el árbitro Juan Lara en el duelo ante los azules por una dura entrada contra Lucas Di Yorio. En Quilín resolvieron sancionarlo con dos fechas de suspensión. El Pitbull no podrá estar ni ante O’Higgins ni frente a Deportes La Serena.

Fernando Zampedri también quedó marginado tras recibir su octava tarjeta amarilla, sanción que fue ratificada por la Primera Sala. Deberá cumplir una fecha de suspensión por acumulación, ausentándose del choque ante el elenco rancaguino. En tanto, Jhojan Valencia también alcanzó el límite de amonestaciones y se perderá el encuentro, dejando a Universidad Católica sin tres titulares.

A las suspensiones se suma la lesión de Cristián Cuevas. Con este panorama, el técnico argentino enfrenta uno de los escenarios más complejos desde su llegada. Y lo hará en un enfrentamiento ante un rival directo. Al que, eso sí, la UC le sacó cuatro puntos con su victoria ante la U.

La confianza del grupo

En medio de la preocupación, Tomás Asta-Buruaga se encargó de transmitir tranquilidad. El defensor, quien asoma como titular ante O’Higgins, destacó la fortaleza colectiva que el plantel ha construido en las últimas semanas y la confianza que Garnero ha sabido impregnar. “Estamos contentos, venimos trabajando de muy buena manera toda la semana. Ahora ya nos estamos enfocando en un gran rival como O’Higgins. Tiene grandes jugadores, tiene un buen cuerpo técnico, yo lo tuve el año pasado y sé su forma de trabajar”, comentó en rueda de prensa.

Asta-Buruaga fue uno de los puntos altos de la UC en el Clásico Universitario. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

El zaguero también subrayó la importancia de mantener el invicto en el Claro Arena, estadio que se ha convertido en un verdadero bastión desde su apertura. “Estamos súper contentos de jugar acá, con nuestra gente. Se notaba que lo extrañábamos muchísimo. Esperamos seguir haciéndonos fuertes de local, seguir sumando de a tres y meternos en una copa internacional, porque Católica tiene que estar sí o sí peleando copas internacionales”, expresó.

Más allá de las bajas, Asta-Buruaga insistió en que el grupo mantiene la confianza intacta. “Garnero nos ha transmitido mucha confianza a todos. Si te has dado cuenta, en varios partidos hemos tenido bajas y entra otro y lo hace de muy buena manera. Eso nos da tranquilidad para jugar”, agregó.

El ex Deportes Antofagasta también habló de su momento personal: “Me siento bien, con mucha confianza. El cuerpo técnico y mis compañeros me la han transmitido en cada partido que me ha tocado disputar. Si me toca estar este fin de semana, nuevamente a entregarlo todo y aportar mi granito de arena al equipo”.