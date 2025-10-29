SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

El drástico castigo contra Gary Medel por su expulsión en el Clásico Universitario entre la UC y la U

El Pitbull recibió una dura sanción tras la tarjeta roja que le mostró Juan Lara en el Claro Arena. El equipo de Garnero también tendrá otras dos bajas por acumulación de amarillas.

Lucas MujicaPor 
Lucas Mujica
El drástico castigo contra Gary Medel por su expulsión en el Clásico Universitario entre la UC y la U. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

La UC recibe una dura noticia. Este martes, el Tribunal de Disciplina de la ANFP entregó un fallo que golpea la planificación de Daniel Garnero: tres sanciones tras el Clásico Universitario. El castigo más severo recayó sobre Gary Medel, quien fue expulsado por el árbitro Juan Lara en el duelo ante los azules por una dura entrada contra Lucas Di Yorio. En Quilín resolvieron sancionarlo con dos fechas de suspensión. El Pitbull no podrá estar ni ante O’Higgins ni frente a Deportes La Serena.

Fernando Zampedri también quedó marginado tras recibir su octava tarjeta amarilla, sanción que fue ratificada por la Primera Sala. Deberá cumplir una fecha de suspensión por acumulación, ausentándose del choque ante el elenco rancaguino. En tanto, Jhojan Valencia también alcanzó el límite de amonestaciones y se perderá el encuentro, dejando a Universidad Católica sin tres titulares.

A las suspensiones se suma la lesión de Cristián Cuevas. Con este panorama, el técnico argentino enfrenta uno de los escenarios más complejos desde su llegada. Y lo hará en un enfrentamiento ante un rival directo. Al que, eso sí, la UC le sacó cuatro puntos con su victoria ante la U.

La confianza del grupo

En medio de la preocupación, Tomás Asta-Buruaga se encargó de transmitir tranquilidad. El defensor, quien asoma como titular ante O’Higgins, destacó la fortaleza colectiva que el plantel ha construido en las últimas semanas y la confianza que Garnero ha sabido impregnar. “Estamos contentos, venimos trabajando de muy buena manera toda la semana. Ahora ya nos estamos enfocando en un gran rival como O’Higgins. Tiene grandes jugadores, tiene un buen cuerpo técnico, yo lo tuve el año pasado y sé su forma de trabajar”, comentó en rueda de prensa.

Asta-Buruaga fue uno de los puntos altos de la UC en el Clásico Universitario. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

El zaguero también subrayó la importancia de mantener el invicto en el Claro Arena, estadio que se ha convertido en un verdadero bastión desde su apertura. “Estamos súper contentos de jugar acá, con nuestra gente. Se notaba que lo extrañábamos muchísimo. Esperamos seguir haciéndonos fuertes de local, seguir sumando de a tres y meternos en una copa internacional, porque Católica tiene que estar sí o sí peleando copas internacionales”, expresó.

Más allá de las bajas, Asta-Buruaga insistió en que el grupo mantiene la confianza intacta. “Garnero nos ha transmitido mucha confianza a todos. Si te has dado cuenta, en varios partidos hemos tenido bajas y entra otro y lo hace de muy buena manera. Eso nos da tranquilidad para jugar”, agregó.

El ex Deportes Antofagasta también habló de su momento personal: “Me siento bien, con mucha confianza. El cuerpo técnico y mis compañeros me la han transmitido en cada partido que me ha tocado disputar. Si me toca estar este fin de semana, nuevamente a entregarlo todo y aportar mi granito de arena al equipo”.

Lee también:

Más sobre:FútbolFútbol ChilenoFútbol NacionalLa UCUniversidad CatólicaGary MedelFernando ZampedriJhojan ValenciaTomás Asta-Buruaga

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

ONU pide “reforma integral” de los métodos policiales tras cruenta operación en Río de Janeiro que se saldó con al menos 120 muertos

Desde la minería a las salmoneras: Gremios arremeten contra ley SBAP y sitios prioritarios

Caso SQM: Valencia reconoce “responsabilidad institucional” tras absolución y lanza reproches contra tribunal por demora en juicio

La gira acústica de Los Bunkers llega a Gran Arena Monticello

“Existe prueba para formalizar”: Querellante pide a Cooper no cerrar causa por casa de Allende y eleva antecedentes a la Fiscalía Nacional

Ximena Ossandón (RN): “Kast aprendió que perdió sus elecciones pasadas por ser tan duro y extremista con los temas de mujer”

Lo más leído

1.
Jeannette Jara manifiesta preocupación por eventual injerencia militar de EE.UU. en Argentina tras elecciones legislativas

Jeannette Jara manifiesta preocupación por eventual injerencia militar de EE.UU. en Argentina tras elecciones legislativas

2.
Qué se sabe del 3I/ATLAS, el objeto interestelar descubierto en Chile que “preocupa” a los expertos internacionales

Qué se sabe del 3I/ATLAS, el objeto interestelar descubierto en Chile que “preocupa” a los expertos internacionales

3.
Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

4.
Terremoto en la B: Cobreloa y Magallanes obtienen los puntos tras la denuncia a Santiago Morning por el caso Esteban Paredes

Terremoto en la B: Cobreloa y Magallanes obtienen los puntos tras la denuncia a Santiago Morning por el caso Esteban Paredes

5.
Oposición propina mazazo a fondos para el porvenir de Boric y rechaza asignaciones para expresidentes

Oposición propina mazazo a fondos para el porvenir de Boric y rechaza asignaciones para expresidentes

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Qué se sabe del 3I/ATLAS, el objeto interestelar descubierto en Chile que “preocupa” a los expertos internacionales

Qué se sabe del 3I/ATLAS, el objeto interestelar descubierto en Chile que “preocupa” a los expertos internacionales

Ponerse en forma en 40 días: el reto del streamer chileno Dracul1nx para pelear en La Noche de Combos

Ponerse en forma en 40 días: el reto del streamer chileno Dracul1nx para pelear en La Noche de Combos

Cómo fue el megaoperativo policial que terminó con al menos 64 muertos y 81 detenidos en Río de Janeiro

Cómo fue el megaoperativo policial que terminó con al menos 64 muertos y 81 detenidos en Río de Janeiro

Servicios

Anuncian nuevos artistas que estarán en la Gira Teletón: revisa las ciudades y fechas

Anuncian nuevos artistas que estarán en la Gira Teletón: revisa las ciudades y fechas

A qué hora y dónde ver a Racing vs. Flamengo por la Copa Libertadores

A qué hora y dónde ver a Racing vs. Flamengo por la Copa Libertadores

Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Crystal Palace por la Carabeo Cup

Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Crystal Palace por la Carabeo Cup

Caso SQM: Valencia reconoce “responsabilidad institucional” tras absolución y lanza reproches contra tribunal por demora en juicio
Chile

Caso SQM: Valencia reconoce “responsabilidad institucional” tras absolución y lanza reproches contra tribunal por demora en juicio

“Existe prueba para formalizar”: Querellante pide a Cooper no cerrar causa por casa de Allende y eleva antecedentes a la Fiscalía Nacional

Francisco Vidal sorprende con video de apoyo a candidata FA y desata la molestia en el PPD

Desde la minería a las salmoneras: Gremios arremeten contra ley SBAP y sitios prioritarios
Negocios

Desde la minería a las salmoneras: Gremios arremeten contra ley SBAP y sitios prioritarios

Fed vuelve a bajar la tasa de interés y pone fin a la reducción de su balance

Asesores económicos de Kast, Jara y Matthei discuten sobre la eliminación del Comité de Ministros para acelerar la inversión

Huracán Melissa hoy: los destrozos que dejó en Jamaica al tocar tierra
Tendencias

Huracán Melissa hoy: los destrozos que dejó en Jamaica al tocar tierra

Ponerse en forma en 40 días: el reto del streamer chileno Dracul1nx para pelear en La Noche de Combos

Uber prepara flota de 100.000 robotaxis con tecnología de Nvidia

Team ParaChile recibe la bandera que será portada en la inauguración de los Juegos Parapanamericanos Juveniles
El Deportivo

Team ParaChile recibe la bandera que será portada en la inauguración de los Juegos Parapanamericanos Juveniles

El nuevo ninguneo del técnico de Le Havre a Damián Pizarro: “No está a la altura”

El drástico castigo contra Gary Medel por su expulsión en el Clásico Universitario entre la UC y la U

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”
Finde

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

Avistamiento de aves, cisnes de cuello negro y más: la biodiversidad que ofrece Parque Tricao

La gira acústica de Los Bunkers llega a Gran Arena Monticello
Cultura y entretención

La gira acústica de Los Bunkers llega a Gran Arena Monticello

Yo La Tengo tendrá sideshow en el Parque de las esculturas

“Era una persona de teatro”: Héctor Noguera y su impronta clave en las tablas chilenas

ONU pide “reforma integral” de los métodos policiales tras cruenta operación en Río de Janeiro que se saldó con al menos 120 muertos
Mundo

ONU pide “reforma integral” de los métodos policiales tras cruenta operación en Río de Janeiro que se saldó con al menos 120 muertos

El destructivo paso del huracán Melissa por Cuba tras devastación en Jamaica

Fiscal de París dice que sospechosos del robo del Louvre “admiten parcialmente su participación”

Mujeres que impactan: Evelyn Cordero y la neurociencia como motor de cambio educativo
Paula

Mujeres que impactan: Evelyn Cordero y la neurociencia como motor de cambio educativo

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”

Hablemos de amor: Las amigas que quiero tener a los 80