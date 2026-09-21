Daniel Nadborny, de Marsh, y nuevo régimen de inversión: “Este movimiento genera para las AFP un desafío operacional muy grande”

El 1 de septiembre la Superintendencia de Pensiones publicó finalmente el régimen de inversión definitivo mediante el cual los actuales cinco multifondos (A, B, C, D, y E) de las AFP serán reemplazados el próximo 1 de abril de 2027 por diez fondos generacionales en los que los afiliados serán agrupados según su año de nacimiento.

Para realizar el régimen, hace un año el regulador adjudicó la asesoría técnica a Mercer Consulting, compañía que si bien ha sido un negocio de Marsh desde 1959, recién desde este mes adoptó oficialmente dicha marca a nivel global.

Así, ahora Daniel Nadborny es presidente de People & Investment de Marsh Chile. El ejecutivo argentino que lidera el área que estuvo a cargo de hacer la referida asesoría, llegó a vivir a Chile a inicios de 2019. En este periodo ha sido testigo de al menos tres eventos inéditos: el estallido social, la pandemia, y la aprobación de la reforma previsional.

Sobre esta última, profundiza: “Ha sido una reforma muy ambiciosa, con muchos objetivos al mismo tiempo, lo cual a veces es peligroso, porque tener tantos objetivos en forma paralela es entrar en un mundo que uno no conoce, con demasiadas variables abiertas. Creo que terminó quedando razonablemente bien y que la implementación es el gran desafío. Cuando uno mira el régimen de inversiones, los fondos generacionales, la licitación de stock, todos los grandes componentes de la reforma implementándose en un periodo de tiempo corto, es riesgoso”, comenta Nadborny.

Ahora, además, el área que lidera buscará desarrollar más el negocio de Investments de Marsh en Chile, que a nivel global forma parte de una plataforma con presencia en 44 países, más de 6.300 profesionales, US$16,2 billones en activos bajo asesoría, y más de 2.500 clientes de consultoría. A nivel local, además de la Superintendencia, han asesorado a Hacienda en estrategias de asignación de activos para los fondos soberanos. Pero ahora van por los privados.

¿A su juicio, quedó bien el régimen de inversión?

Estamos cómodos con lo que se publicó. Fue un trabajo muy complejo; con muchos stakeholders, cada uno con sus propias preocupaciones, pero creemos que es un buen régimen, que le da flexibilidad a las administradoras, pero también las pone a trabajar en algunos temas que en el pasado, por cómo funcionaba el sistema, no eran relevantes. Hoy realmente creemos que les da más flexibilidad, pero va a haber más competencia, lo cual es muy saludable.

¿Se recogieron las propuestas que hicieron?

Sí, definitivamente han adoptado un porcentaje grande de nuestro modelo y de nuestras recomendaciones. Simplemente como ejemplo: hace muchísimo tiempo nosotros hemos hablado en el mundo de activos de crecimiento y activos de protección, y eso es un buen ejemplo de algo que está en los titulares.

¿El nuevo régimen, a diferencia del actual, cree que se va a ir modificando de manera más frecuente?

Ojalá que sí. En general, hacer reformas grandes cada mucho tiempo no es lo mejor. Es mucho mejor ir avanzando a medida que se ven oportunidades, e ir mejorando, en el régimen de pensiones y también en otros temas del sistema. Con lo cual, creemos que esto es un punto de partida. Me gusta mucho lo que dice el superintendente, de que esto es work in progress. Yo creo que es una buena definición.

Y creemos que es sólido, que está bien, que considera una transición compleja que hay que llevar adelante en las inversiones que tiene hoy toda la industria. Aparte, con una particularidad: que cada AFP es un mundo distinto. Con lo cual, la implementación para cada AFP va a tener desafíos individuales, particulares.

Pablo Vásquez R.

El superintendente de Pensiones dijo que le preocupa la transición, y que las áreas de inversiones de cada AFP van a jugar un rol. ¿El régimen resguarda que no se generen grandes movimientos en los mercados?

Sí, y de hecho, uno de los stakeholders más importantes fue el Banco Central (BC). Y definitivamente, el BC tenía sus preocupaciones en el impacto que podía tener el régimen en la macroeconomía, en la tasa de interés, en el tipo de cambio, también en el mercado de capitales. La CMF también tuvo su punto de vista.

Pero dado el tiempo que hay para implementar según lo que define la ley, creemos que este régimen va a ayudar a una transición sin sobresaltos.

Entre 2024 y 2025, Hacienda encargó a Mercer, hoy Marsh, evaluar la estrategia de inversión del Fondo de Reserva de Pensiones (FRP). ¿Cuál es su expertise en ese ámbito?

Nosotros trabajamos con inversores institucionales. Dentro de eso están los gobiernos, que tienen fondos o ahorros. Asesoramos a varios fondos soberanos del mundo, entre ellos el de Chile. Y para nosotros el foco está puesto en buscar maximizar el objetivo que se quiere lograr.

Nuestro punto es entender muy bien cuál es el objetivo y en función de eso, traer nuestras capacidades globales para poder ayudar a conseguir esos objetivos.

¿Más allá de que asesoraron al Estado, en Chile trabajan con privados?

Estamos en conversaciones con varios, AFP, family office, compañías de seguros. Con las AFP nosotros recién ahora podríamos empezar a trabajar, porque hasta ahora trabajábamos con el regulador, y obviamente teníamos un conflicto de interés que terminó.

¿Para implementar el régimen de inversiones?

Exacto. Y esas son las conversaciones que estamos teniendo. No es solamente respecto a la implementación para cada AFP de su modelo de glidepath (trayectoria de inversión), su estrategia de asset allocation, la definición de los benchmarks, sino también temas operacionales.

Este movimiento genera para las AFP un desafío operacional muy grande. Por ejemplo, el tema de cómo van a ser las custodias de los diferentes fondos, es un tema bien complejo.

¿Pero podrían facilitar ese trabajo los fondos matrices que se permiten?

Puede ser una de las soluciones. Y de hecho la regulación no desarrolló mucho el tema, pero sí está mencionado. Y esos fondos matrices creo que pueden ser una buena solución. Y nosotros podemos ayudar mucho en la construcción, inclusive en la selección de los managers para esos fondos matrices.

Piensa que los que tienen los activos son la demanda. Y los que manejan los fondos son la oferta. Y nuestro rol, es que esta asimetría de información que hay entre la demanda y la oferta, funcione de la mejor manera para lograr los objetivos: mejorar las pensiones, reducir los riesgos de una aseguradora. Y ese es un poquito el rol que nosotros tenemos en el mundo. Y es un modelo que acá en Chile lo estamos empezando. La reforma de pensiones ha sido un acelerador de la adopción de este modelo.