Franco Torgnascioli le responde a Miguel Ramírez tras su salida de Unión Española: “No respetó los códigos”

Unión Española vive uno de los momentos más complicados de su historia. El elenco hispano es penúltimo en la Liga de Primera y ha sufrido varias salidas de cara a la segunda rueda. Una de las más bulladas fue la de Franco Torgascioli, quien recibió duras críticas de Miguel Ramírez.

“Nosotros no vamos a tener a nadie que no quiera estar, acá necesitamos jugadores con compromiso. Esta es una institución grande que necesita jugadores que vengan a entregar lo mejor de cada uno para poder salir de esta situación. El que no quiera estar, perfecto, no va a estar, porque necesitamos jugadores con hambre y con deseo de querer revertir esta situación que estamos viviendo. No es fácil, pero todos vamos a tratar de remar para adelante”, dijo el DT, para referirse al arquero.

Torgnascioli perdió la titularidad en Unión Española antes de partir. DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

Ahora, el portero rompe el silencio y le respondió al DT. “Me dolió lo que hizo Miguel Ramírez. Me sentí poco respetado, no por la decisión de que me saque de la titularidad, sino por la manera en que actuó. Me molestó mucho porque hay códigos que respetar y él no lo hizo”, señaló en entrevista con el medio AS.

“Eso fue lo que más me dolió, porque hay códigos que respetarse. Cada quien se maneja como quiere, pero yo quedé dolido porque hay otras maneras. No guardo rencor, se dio como se tenía que dar. Entre las personas del fútbol, sea entrenadores o jugadores, nos tenemos que cuidar y él me expuso demasiado”, añadió.

Finalmente, el también ex Everton se refirió a los motivos que lo llevaron a abandonar Santa Laura. Asegura que no tuvo ningún problema al perder el puesto. “La salida es únicamente por eso. El conflicto no es porque me sacó de la titularidad, es por la manera, el destrato. Se pudo haber hecho de otra manera. Lo que más me dolió fue como me expuso ante la opinión pública”, comentó.