Jhon Arias, héroe del triunfo de Colombia, apunta alto en el Mundial: ”Tenemos condiciones para llegar al último día"

Jhon Arias fue el autor del único tanto del triunfo de Colombia sobre Ghana. Foto: Xinhua/Cheng Min.

La selección de Colombia es pura ilusión. El elenco cafetero venció a Ghana y se metió como el último clasificado a los octavos de final del Mundial 2026. Ahora se medirá con Suiza.

Tras el encuentro, el técnico Néstor Lorenzo destacó la victoria de su escuadra y las complicaciones que hay en la Copa del Mundo: “Es un campeonato muy duro, muy difícil, distintas temperaturas, horarios, viajes. La logística es matadora para todos”, comenzó señalando en la transmisión oficial.

También tuvo tiempo para analizar el encuentro: “Los muchachos hicieron un partidazo. por momentos nos metimos un poquito atrás, el juego nos llevó. Ellos son un equipo muy ordenado que si bien defiende muy bien, cuando ataca también sale a las bandas y tira muchos centros. Nos complicaron un poquito ahí, pero tuvimos para rematarlos seis o siete veces y no pudimos”, dijo.

“La gente como siempre acompañando a la selección, muy felices con todo esto. Ojalá les demos muchas alegrías más”, cerró.

Gustavo Puerta, en tanto, catalogó la clasificación como “un sueño”: “No tengo palabras para describir este momento, es un sueño hecho realidad. Soñé con este momento. Gracias a Dios y el trabajo de todos los compañeros lo conseguimos”, indicó.

“Partido a partido lo hemos demostrado. Es un equipo que juega con el corazón, con el alma. En cada pelota vamos como si fuera la última. Basta con ver la familia que hemos formado, que es lo que nos ha traído hasta acá”, añadió.

Finalmente le envió un mensaje al público colombiano: “Terminar la noche celebrando con nuestra familia y ya mañana desde mañana pensar en el siguiente objetivo, que es Suiza. Solo quedan palabras de agradecimiento por todo el apoyo que nos dan adonde vamos. Que nos sigan apoyando porque son fundamentales para nosotros”, cerró.

La palabra del héroe

Jhon Arias, autor del gol de la clasificacicón, se refirió al complicado encuentro, marcado por la presencia del técnico Carlos Queiroz, exentrenador de Colombia: “Tenía ese condimento, de que al frente había un cuerpo técnico que no eran caras extrañas para nosotros los colombianos, por el proceso que tuvo acá en la selección. Sabíamos que iba a ser un partido que nos iba a exigir mucho y yo creo que estuvimos a la altura”, afirmó.

“Lo supimos manejar, supimos aprovechar cuando fuimos superiores y supimos aguantar. A veces el rival también te somete un poco. Somos una selección madura, que sabe disputar y competir con la pelota, sin la pelota. Es una selección con un objetivo claro. Estamos yendo paso a paso porque es importante, sabiendo que tenemos cómo soñar y cómo creer para llegar al último día. Aunque siempre el escalón más importante es el próximo”, continuó.

Arias también apuntó alto: “El primer paso es soñar, es creer que es posible. Nosotros sabemos que tenemos reales condiciones de llegar hasta el último día, mas siempre tenemos que ir con humildad, con mesura, respetando a cada rival que vaya en el camino”, aseveró.

“Ahora tenemos a Suiza, un rival importante, complejo, europeo. Intentaremos hacer nuestro juego, imponer nuestras condiciones. Que Dios nos bendiga y que podamos de aquí a unos días estar clasificando a una nueva eliminatoria”, sentenció.