Sebastián Edwards: “Chile y la Argentina, funcionando a toda máquina, harían que esta parte del Cono Sur sea imparable”

Fiel es su estilo, Sebastián Edwards, analiza sin cortapisas el escenario económico que vive hoy Chile y Argentina y la relación de Donald Trump con la región. “Tener un barrio ordenado es bueno. Chile y la Argentina, funcionando a toda máquina, harían que esta parte del Cono Sur sea imparable”, dice el economista el economista chileno y académico de la Universidad de California.

En una entrevista con el medio argentino El Economista, Edwards destaca el prestigio y la capacidad del nuevo ministro de Hacienda de José Antonio Kast, Jorge Quiroz. “Jorge es un gran economista y una muy buena persona, con muchísima experiencia. Tiene, además, una dimensión que considero positiva: es una persona de cultura amplísima. Jorge puede dar una clase de literatura alemana: recita poemas en alemán, luego poemas de memoria en español, habla de los existencialistas y compara la posición de Albert Camus con la de Jean-Paul Sartre. La profundidad impresiona”, destaca Edwards.

El economista recuerda los años de estancamiento económico que ha tenido Chile en comparación a décadas anteriores y dice que si bien los manuales sugieren una inyección de gasto público que no sea permanente, orientada a proyectos productivos, la receta del nuevo gobierno será distinta. “El problema es que en Chile no van a aumentar el gasto público; al contrario, lo van a reducir. Ese instrumento queda descartado. Lo que sí existe es un volumen enorme de proyectos privados -del orden de decenas de miles de millones de dólares- trabados por regulaciones. Si se destraban, puede haber un boom de inversión. Son proyectos ya estudiados, con ingeniería hecha: se sabe qué turbinas se usan, el diámetro del gasoducto, quiénes serían las firmas alemanas o finlandesas, quiénes los socios locales. Todo está definido. Si se abre una ventana, un fast track temporal de dos años con aprobaciones obligatorias, el efecto podría ser similar sin costo fiscal”, precisa.

“Ahí la experiencia de Quiroz resulta clave. Durante décadas trabajó como asesor de grandes empresas. Conoce ese mundo. A diferencia de otros economistas brillantes, pero sin experiencia empresarial directa, él sabe cómo se destraban inversiones. Y hoy, lo que Chile necesita es exactamente eso: destrabar para que inviertan”, añade.

Durante la entrevista, Edwards también destaca la labor del actual viceministro de Economía argentino, el economista chileno José Luis Daza, y alaba la gestión económica de Presidente trasandino, Javier Milei. “Ha sido manejado de forma magistral (la economía argentina). Hubo, claro, momentos en los que cundió el pánico y se sembraron dudas. Aun así, creo que Luis Caputo (ministro de Economía), con la ayuda de mi gran amigo y compatriota José Luis Daza como viceministro de Economía, y del resto del equipo, lograron zafar de eso. Y Federico Sturzenegger (Ministro de Desregulación) jugó un rol muy importante”, analiza.

“Actualmente estoy bastante optimista respecto de la Argentina. Y hay otro dato relevante: cuando a José Luis Daza le ofrecieron el ministerio en Chile, salí por los diarios a decir que, si yo fuera él, me quedaba en la Argentina porque es mucho más épico. Si forma parte del equipo que finalmente logre que la Argentina rinda a la altura de su potencial, eso es mucho más victorioso que enderezar apenas el rumbo de Chile, que se había torcido, aunque no tanto”, recuerda.

El apoyo de Trump

Edwards también dice que el apoyo de Estados Unidos a Argentina seguirá y analiza la irrupción china en la región. “El apoyo de Trump a Milei va a continuar. El contexto es simple: América Latina siempre fue el ‘patio trasero’ de Estados Unidos, desde la Doctrina Monroe de 1823. Después vinieron las intervenciones: Guatemala en 1954, Bahía de Cochinos en 1961, la invasión a República Dominicana en 1965, el apoyo en Bolivia para capturar y matar al Che Guevara y así sucesivamente”, sostiene.

“El patio trasero suele descuidarse. Pero si aparece la amenaza de que se meta un ‘okupa’, entonces el dueño empieza a prestarle atención: va todos los días, pone al perro, arregla el quincho, hace que no parezca abandonado. En la mirada de Trump, América Latina tiene un okupa claro: China. Todo lo que está pasando hoy en la región se explica con una palabra de cinco letras: China. El puerto de Chancay, a 80 kilómetros al norte de Lima, construido por China, fue una señal de alerta. Ahí Estados Unidos se dio cuenta. Figuras como Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, que observa más hacia el sur, entiende esto con claridad”, explica.

“Estados Unidos vuelve a mirar al patio trasero porque percibe la amenaza de estos okupas, que se llaman Xi Jinping y Vladimir Putin. En ese contexto, necesita un ejemplo de éxito para mostrar. Y la Argentina es un candidato fuerte para ocupar ese lugar”, concluye.