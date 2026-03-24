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    Enap descarta falta de stock de combustibles: “No existen problemas de abastecimiento”

    La estatal detalló que "mantiene los stocks de los productos comprometidos con sus clientes”. Recalcó que abastece el 90% de las gasolinas del país y el 40% del diésel. Desde el gobierno descartaron falta de stock de los combustibles.

    Matías VeraPor 
    Matías Vera
    14 Agosto 2025 Bencinas, gasolinera, diesel, petroleo, Gulf Foto: Andres Perez Andres Perez

    El alza anunciada para el jueves en el precio de los combustibles ha generado largas filas en las bencineras del país, lo que a su vez ha despertado dudas respecto de la capacidad de abastecimiento disponible.

    La Empresa Nacional del Petróleo (Enap) -que abastece el 60% de la demanda total de hidrocarburos a nivel local, el 90% de las gasolinas, el 40% del diésel y el 70% del kerojet- descartó efectos sobre los stock disponibles, dada la alta demanda que se ha anticipado al alza de los precios.

    La estatal detalló en una declaración que “a la fecha, no existen problemas de abastecimiento en las materias primas requeridas por Enap, por lo tanto, la empresa mantiene los stocks de los productos comprometidos con sus clientes”.

    Este lunes el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció a través de cinco entrevistas en diferentes medios de televisión que el precio de los combustibles experimentarían alzas a partir de este jueves. El incremento se verá reflejado en $370 por litro para la gasolina de 93 octanos y $580 por litro para el diésel.

    “Hoy, los terminales marítimos, refinerías, plantas de almacenamiento y oleoductos de Enap están operando de manera continua, sin interrupciones y coordinadamente para poder cumplir con los programas de producción”, precisó la empresa petrolera.

    Enap dispone de acuerdos comerciales con empresas mayoristas que distribuyen los combustibles y clientes industriales. Los contratos tienen sellados compromisos anuales, los que requieren de una programación anticipada y ordenada.

    Las palabras de Enap van en línea con lo dicho por el gobierno. Durante la tarde la ministra de Energía, Ximena Rincón, aseguró que “no va a haber desabastecimiento” y que hasta el momento no tienen “reportes en el Ministerio de falta de combustible, y lo que estamos haciendo obviamente es coordinarnos para que no se produzca ese escenario”.

    Con ello, Enap aprovechó de destacar que el otro 40% de la demanda de hidrocarburos es abastecida por las mismas empresas distribuidoras que despachan a los clientes finales, quienes importan, almacenan y entregan los productos.

    En Chile, y a diciembre de 2025, Copec dominó el 59% del mercado de combustibles líquidos, alcanzando ventas físicas por 11 millones de m³, según detalló en sus estados financieros.

    La empresa fue consultada respecto a la capacidad que tienen de stock disponible, considerando el impacto ciudadano que ha generado el anuncio de las alzas. La firma del grupo Angelini sostuvo que sus “estaciones funcionan con normalidad en todo el país. Hemos reforzado la operación para responder al mayor flujo y contamos con stock de combustibles para mantener el abastecimiento”.

    Más sobre:EnapPetróleoEnergíaCombustibleAlza precio

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