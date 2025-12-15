Sebastián Edwards sobre la posibilidad de Daza como ministro de Hacienda de Kast: “Yo me quedaría en Argentina”

El economista Sebastián Edwards analizó los nombres que pueden asumir como ministro de Hacienda para el gobierno del presidente electo José Antonio Kast. En ese contexto, estimó que el viceministro de Economía del gobierno de Argentina de Javier Milei, José Luis Daza, tiene más motivación para quedarse al otro lado de la cordillera.

“Si yo fuera él, yo me quedaría en Argentina. Pero si viene, sería muy bienvenido”, dijo Edwards en entrevista con Radio Infinita.

“El proyecto de Argentina es mucho más épico. Arreglar a Argentina del desastre que era es un desafío mayor. Bueno, cada persona tiene su propia personalidad. Y a mí me gustan los desafíos. Y si finalmente a Argentina le va bien y la cosa resulta, que Argentina se transforma en lo que siempre debió ser, es decir, un cohete imparable, y que Daza le diga a sus nietos, yo fui parte de ese equipo, yo creo que es bonito”, reflexionó.

Sobre la carta en Hacienda, Edwards reforzó la necesidad de que tenga un “nuevo peso específico (...) el presidente electo no sabe mucho de economía. No es bueno para los números. Él mismo lo ha dicho”.

Ante este contexto, el economista resaltó la posibilidad de que el próximo ministro de Hacienda sea Jorge Quiroz, el principal asesor económico durante la campaña presidencial del presidente electo.

“No veo razón de peso económica para decir que Quiroz vaya a otra parte, a otra cosa (...)”, añadió.

En relación con su perfil enfocado en la microeconomía, Edwards no vio eso como una dificultad. “No es tan difícil la macro. Y yo creo que Jorge Quiróz es un economista muy riguroso, muy estudioso, muy cuidadoso. No tendría problemas, sobre todo si se asesora bien”, comentó.

Edwards apuntó a que Quiroz se complemente con los economistas que apoyaron a Evelyn Matthei.

De cara a los desafíos de la gestión, apuntó a lograr acuerdos en el Congreso, donde no ve imposible llegar a obtener las mayorías necesarias. En medidas, Edwards apuntó a una reforma tributaria y luego a una invariabilidad tributaria.

En las alertas, Edwards también apuntó a la composición de un buen gabinete ministerial. El economista apuntó a una composición “mediocre” en el nombramiento de los primeros ministros del Presidente Garbiel Boric. "No solo evitar lo mediocre, sino lograr un gabinete que sea de verdad de primer nivel", comentó.

En otras temáticas, Edwards planteó la necesidad de abordar mejoras en el tema de seguridad.