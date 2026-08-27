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    Circulación de virus se dispara: Minsal alerta ante peak de hospitalizaciones pediátricas por causa respiratoria

    La subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, reiteró el llamado a vacunarse, especialmente a los mayores de 60 años.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva
    Alerta Sanitaria

    La subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, advirtió esta tarde acerca del alza en las hospitalizaciones pediátricas que se ha registrado en la última semana, especialmente en aquellas por causa respiratoria, considerando que 7 de cada 10 fallecidos por influenza no estaban vacunados.

    Así lo informó durante el nuevo balance semanal de la campaña de invierno, donde junto al jefe de Epidemiología, Jorge Vilches, y Valentina Pino, coordinadora de la Campaña de Invierno, dio cuenta del estado de la red asistencial.

    “Estamos presenciando la semana de mayor circulación de virus respiratorios en lo que va del año, y también podemos decir que estamos afrontando el peak de hospitalizaciones pediátricas por causa respiratoria”, afirmó.

    Es por esto, indicó la subsecretaria, que es necesario enfatizar el llamado a la población a mantener las medidas de prevención, “pero por sobre todo a vacunarse, porque todavía estamos en temporada de alta circulación de virus respiratorios”.

    “Insistimos y no nos cansamos de repetir de que concurran a vacunarse. Sobre todo en el grupo etario de los mayores de 60 años. La vacunación está disponible para todos los grupos, para toda la población”, señaló.

    Valentina Pino, coordinadora de la Campaña de Invierno, indicó que “esta semana se registró nuevamente un incremento en el porcentaje de atenciones por causa respiratoria (...). Tanto el nivel de atención primaria como el nivel hospitalario, alcanzando un porcentaje del 33,6%, que es 1,5% superior a la semana anterior”.

    Tanto las atenciones asociadas a infecciones respiratorias agudas bajas y las hospitalizaciones por causa respiratoria registraron un incremento, de 13,7% y 7,9%, respectivamente.

    “Si bien todos los grupos etarios registraron un alza en ambos componentes, fueron las personas de 65 años y más quienes registraron el incremento más pronunciado”,

    Respecto de la situación de las camas críticas pediátricas, al 26 de agosto se registraron 772 están habilitadas en todo el territorio nacional, con un total de 653 camas ocupadas y un porcentaje de ocupación del 84,6%.

    Pino advirtió que en el transcurso de esta última semana epidemiológica se ha registrado “lo que pareciera ser el peak de ocupación de las camas críticas pediátricas por causa respiratoria, que estuvo incluso cercano al 50%”

    “Es decir, cerca de la mitad de los niños y niñas que se encuentran hospitalizados en las camas críticas, esto quiere decir camas UCI o UTI, se encuentran hospitalizados por una causa derivada de algún agente respiratorio”, sostuvo.

    Situación epidemiológica

    En cuanto a la situación epidemiológica correspondiente a la semana 33 (16 al 22 de agosto), las muestras recibidas por el Instituto de Salud Pública para examinarlas por virus respiratorios dieron una positividad del 56,1%.

    La cifra, destacó al respecto Vilches, “es la positividad más alta en lo que va del año y también con una tendencia al alza respecto a lo que observamos en la semana anterior”.

    Los virus predominantes en circulación durante la última semana epidemiológica son el Rinovirus (32,3%); el Virus Respiratorio Sincicial (VRS), con una positividad del 26,6%, y la Influenza B (14,3%).

    “No quiero dejar de destacar también que en un cuarto lugar aparece el Metaneumovirus con un 13,1%, con dos dígitos porcentuales, así que un agente obviamente también de interés a poder vigilar”, añadió experto.

    Sobre la cobertura de la vacunación contra la Influenza, Vilches anunció que en la campaña ha alcanzado un 79,1%, lo que se traduce a más de 8 millones 200 mil dosis administradas.

    En el desglose por grupo etario, el jefe de Epidemiología indicó que “el grupo más rezagado respecto al promedio nacional son las personas mayores de 60 años”.

    Más sobre:NacionalMinsalMinisterio de SaludVacunasInfluenzaEnfermedades respiratoriasVRS

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