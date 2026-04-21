Presidente Kast y postulación de Bachelet: “Yo le planteé que la ONU requiere una mirada distinta para abordar los problemas”

El Presidente José Antonio Kast se refirió a la postulación de la expresidenta Michelle Bachelet a la secretaría general de Naciones Unidas con respaldo de los gobiernos de Brasil y México.

Kast justificó la decisión de no respaldar la candidatura de la exgobernante que este martes expuso en la Asamblea General de la ONU.

“Ella lo que tiene que hacer es presentar sus propuestas. Nosotros lo que señalamos, y lo señalé yo, tuve dos conversaciones con ella. Una previa, otra posterior. Ustedes la pudieron ver. Todas esas conversaciones que tuvimos fueron largas. Fueron buenas conversaciones. Pero yo le planteé que no iba a contar con el patrocinio y el apoyo de Chile para esa candidatura”, recordó el Mandatario.

“La mirada que al menos le planteé de parte de nuestro gobierno es que la ONU requería una manera distinta de abordar los problemas que siguen afectando a distintos países”, agregó.

En esa línea, dijo que le hizo mención a la expresidenta de la situación de Haití.

“Que lleva años sin solucionarse y que requiere una manera diferente de cómo enfrentar ese problema. Y es algo que bastantes países han planteado. Yo reconozco que las relaciones multilaterales son relevantes, pero tienen que ser efectivas. Tienen que solucionar los problemas para los cuales se creó el organismo”, expresó el Presidente.