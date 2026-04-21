Minuto a minuto| Expectativas ante presentación de Bachelet para defender su candidatura como secretaria general de la ONU

Ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) se presentará este martes la expresidenta de la República, Michelle Bachelet, para realizar la defensa oficial de su candidatura para el cargo de secretaria general.

La exmandataria llega con el respaldo diplomático de Brasil y México, con una propuesta centrada en “una reforma continua que fortalezca la coherencia” del organismo internacional, enfocada en la “diplomacia preventiva, mediación y una secretaría profesional”.

Bachelet tendrá que exponer frente a los representantes de los 193 países que conforman el pleno de la Asamblea General de la ONU. En un escenario que se complicó luego de que desde Estados Unidos se cuestionó su idoneidad para el cargo.

La dos veces Presidenta se enfrenta con Rafael Grossi de Argentina, Rebeca Grysnpan de Costa Rica y Macky Sall de Senegal. La exmandataria deberá presentarse primero, teniendo tres horas para defender su candidatura, en una sesión que iniciará a las 10.00 horas.