Chile en la economía del conocimiento

Quizás muchas personas sepan que Chile es el principal proveedor mundial de mejillones y erizos, y el segundo de salmón. Que nuestro país es el primer productor de cobre y el segundo de litio. Y que somos el primer exportador de una serie de alimentos. Pero lo que pocos saben aún es que este liderazgo mundial se ha logrado junto al desarrollo de bienes y servicios innovadores y de alto valor agregado en torno a estas industrias, lo que en ProChile llamamos soluciones globales.

Algunos ejemplos. En las costas de la Región de Los Lagos, donde la acuicultura se ha instalado como un motor relevante de desarrollo, se están gestando innovaciones con impacto global. La empresa chilena SalmoClinic desarrolló el primer barco-clínica del mundo con un sistema cerrado para el tratamiento y monitoreo de peces, con un estanque de movimiento continuo, plantas de generación de oxígeno y laboratorios. Otra, Imenco, ofrece servicios de oxigenación de agua tanto dulce como salada, y un prototipo de monitoreo y control de las condiciones del agua, que permite mitigar riesgos como las algas nocivas.

En minería, empresas chilenas desarrollan y exportan sensores, sistemas de monitoreo en tiempo real, soluciones de eficiencia hídrica y servicios geocientíficos.

Para el sector de agroalimentos, la segunda industria que más exporta en nuestro país, se han desarrollado sistemas de riego inteligente, bioinsumos, monitoreo y producción en condiciones extremas, entre otras tecnologías que no solo aumentan la productividad local, sino que son altamente transferibles a otros países con desafíos similares.

Chile ya está exportando estas soluciones globales. Un análisis de ProChile a datos del Servicio Nacional de Aduanas, depurados de la mano de gremios de cada sector, muestra que, en 2025, unas 900 empresas en Chile exportaron estas soluciones globales por montos superiores a los US$ 1.717 millones. Estas empresas están en las 16 regiones del país, y sus exportaciones llegaron a 126 mercados, principalmente Perú, Brasil y EE.UU., pero también a destinos más lejanos, como Suiza, Japón y China.

La demanda global por soluciones especializadas es una oportunidad concreta que tiene Chile para ser protagonista en la economía global del conocimiento. Más allá de la acuicultura, minería y el agro, Chile también tiene ventajas en sectores como las energías limpias y climatech; la industria forestal; los envases, embalajes y servicios logísticos y healthech, incluyendo biotecnología, farmacéutica y soluciones digitales para la salud.

Desde el sur del mundo, Chile se ha posicionado como un referente en industrias más allá de la minería. Hoy, tiene la oportunidad de dar un salto de exportar esos bienes y servicios a exportar conocimiento e innovación en torno a su producción, y tener un rol protagónico en la economía del mañana.

*El autor de la columna es director general de ProChile.