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    Bachelet vuelve a abordar decisión del gobierno de Kast de quitar apoyo a su candidatura a la ONU: “Son razones políticas”

    La exmandataria se presentó durante esta jornada en Nueva York ante la Asamblea General de la ONU para defender su postulación, en una instancia que se extendió por más de tres horas.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Bachelet vuelve a abordar decisión del gobierno de Kast de quitar apoyo a su candidatura a la ONU: “Son razones políticas” Dedvi Missene

    La candidata a secretaria general de la ONU, Michelle Bachelet, abordó nuevamente las razones que entregó el gobierno de José Antonio Kast para restarse de apoyar la postulación de la expresidenta.

    No impacta para nada. No impacta para nada porque las razones de quitarme el apoyo son razones políticas”, señaló la otrora mandataria de nuestro país en un punto de prensa desde Nueva York tras realizar una presentación de defensa de su candidatura frente a la Asamblea de las Naciones Unidas.

    Aunque la explicación que se da es otra que claramente no coincide porque dice que son demasiados candidatos y somos cuatro nomás. La vez pasada eramos trece, eran, yo no estaba de candidata”, agregó Bachelet aludiendo a otras de las razones entregadas por Cancillería para su decisión.

    A pesar de lo anterior, también enfatizó que “cada gobierno tiene el derecho de tomar decisiones, tiene el derecho de nominar a alguien y tiene el derecho de retirar la nominación”.

    Por otro lado, la expresidenta también resaltó el apoyo que mantiene por parte de Brasil y México.

    “Yo quiero aprovechar de agradecer ante ustedes a México y Brasil, porque la verdad es que han sido fantásticos, todo el apoyo en todo punto de vista. Así que vamos así con mucha fuerza adelante, porque hay que luchar para que una mujer, y ojalá de la región, sea su próxima secretaria general”, concluyó al respecto.

    Bachelet fue la primera candidata al máximo cargo en la ONU que realizó su presentación para estas elecciones. Se espera que esta misma jornada se presente el argentino Rafael Grossi, actual director del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA).

    Mientras tanto, para la jornada del miércoles se esperan las presentaciones del expresidente de Senegal, Macky Sall; además de la actual secretaria general de UN Trade and Development (UNCTAD), la costarricense Rebeca Grynspan.

    Lee también:

    Más sobre:Michelle BacheletONUPresentaciónSecretaria General de la ONUNueva York

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