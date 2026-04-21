Cristián Barros y candidatura de Bachelet a la ONU: “Su presencia física en las zonas de conflicto es un compromiso diferenciador”

En medio de la presentación de Michelle Bachelet ante los 193 estados miembros de Naciones Unidas, para intentar convertirse en la primera mujer en liderar ese foro, el exsubsecretario de Relaciones Exteriores, Cristián Barros, quien la ha acompañado en esta travesía en Nueva York, habló con La Tercera.

¿Cuáles fueron los principios clave que a ella le interesaba remarcar en esta presentación?

Hay una serie de elementos, partiendo por el cumplimiento de la carta de Naciones Unidas y sus tres pilares, y cómo ella se aproxima como secretaria general a los desafíos que enfrenta hoy este organismo en materia de paz, seguridad, derechos humanos y desarrollo y, también, por cierto, frente a uno de los asuntos que está más en la superficie hoy día, que es la situación presupuestaria.

Bachelet estableció un compromiso: la presencia física del secretario general de Naciones Unidas en las zonas de conflicto.

La presencia física del secretario general en las zonas de conflicto es un compromiso diferenciador de Bachelet, que ella quiere marcar con mucha fuerza. Su decisión es bajar a terreno en las zonas conflictivas, en las zonas difíciles, en las zonas en las que existe la mayor cantidad de complejidades. Esto, porque está absolutamente demostrado que la presencia física del secretario general, y de altas autoridades de las Naciones Unidas en lugares de conflicto, es un punto importante que acelera las resoluciones. Ese es un punto esencial de su presentación.

¿Cómo ha influido en ella el retiro del apoyo del gobierno del Presidente Kast a su candidatura?

Es una cosa bastante inusual, por no decir que yo no la había visto nunca. Cuando un país presenta un candidato, el nuevo gobierno sigue apoyando a ese candidato. No sé si con mayor o menor intensidad, eso dependerá de muchos factores, pero lo que no se hace es retirar su compromiso, sobre todo cuando existe el hecho de que ese candidato es apoyado por otros países, en este caso Brasil y México, que son los dos países más importantes de América Latina. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que, claro, es extraño.

¿Pero le ha permitido, por ejemplo, concitar el apoyo de los países del ala progresista?

No lo dicen abiertamente, pero uno observa la simpatía que concita la presidenta y la cantidad de personas que asisten a las reuniones.

Lo pregunto porque en la IV reunión “En defensa de la democracia” que se realizó en Barcelona, también hubo guiños a la opción de Bachelet.

Es cierto, pero para nosotros y para la presidenta Bachelet es muy importante mantener la neutralidad. Porque, para ser secretario general, obviamente que tiene que tener una postura de equilibrio. No puedes tener ningún tipo de inclinaciones hacia una u otra ideología. Uno tiene que mantener prudencia.

¿Y Bachelet la garantiza?

Bachelet garantiza neutralidad en Naciones Unidas. Y, por eso, ella evidentemente es una de las mejores candidatas.

Y cómo le impacta la resistencia que ha habido en algunos sectores de Estados Unidos a su opción.

Aquí en Naciones Unidas eso no impacta. Se trata de una opinión, no de vetos. Por lo demás, qué mejor ejemplo de lo que sucedió en 2016, donde enfrentábamos las mismas premisas. En ese momento la idea era elegir una mujer latinoamericana y terminamos con un hombre europeo. Solo que esta vez, Bachelet excede con mucha fortaleza y conocimiento las habilidades que requiere el cargo.

Ella pronunció un discurso en que no solo recordó a su padre y a Violeta Parra, sino que afirmó que su historia de vida no ha sido fácil y que no busca una poltrona, sino que defender principios.

Fue muy emotivo. Lo que hizo fue decir quién es y los principios que la inspiran: ‘Soy tal persona, yo me presento aquí, vengo de tal país, tengo estos antecedentes’.

¿Cómo ve la opción Bachelet ante un organismo como la ONU, que está debilitado en términos multilaterales y presupuestarios?

Honestamente lo veo como una misión tremendamente difícil y también desafiante. Naciones Unidas ejerce un rol clave. Tenemos muchas cosas que mejorar, eso es obvio. Pero eso es totalmente distinto a tratar de decir que Naciones Unidas es un estorbo; tenemos que revitalizar a la ONU y en esa tarea está Bachelet.

Después de la intervención de Bachelet ante los 193 países, ¿cómo ve la opción de que se pueda convertir en la primera mujer en liderar Naciones Unidas?

El asunto de que sea una mujer la secretaria general es casi un anhelo generalizado en la ONU. Habrá algún país que ponga eso en segundo lugar, pero eso está en el centro de la conversación. Hay que ver el desarrollo de distintas dinámicas, que son altamente complejas como la situación en Medio Oriente, Ucrania y Sudán, entre otras.

¿Hay optimismo o no?

Sí, por supuesto. Después de la contundente presentación de la presidenta, estamos más optimistas que nunca. ¿Quién mejor que ella, y lo digo en serio, para encabezar Naciones Unidas? Sin duda que Bachelet.