    Figura del Betis de Manuel Pellegrini realiza grave denuncia por homofobia

    Aitor Ruibal, con las uñas pintadas, fue el protagonista del cartel de anuncio del partido ante el Getafe tras asegurar haber recibido insultos homófobos.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    El Betis respondió ante los comentarios hacia Ruibal con una foto suya con las uñas pintadas. Foto: @RealBetis (X).

    El Real Betis volvió a las alegrías en LaLiga. Se impuso ante el Getafe en La Cartuja, por 4-0, y escaló en la tabla de posiciones del certamen español.

    La previa al encuentro estuvo marcada por dos situaciones puntuales. Primero, por la disputa ideológica a nivel futbolístico entre Manuel Pellegrini y José Bordalás.

    “Yo tengo la opinión de que lo más importante es ganar en el fútbol, pero también hay un espectáculo detrás. Yo no tengo ningún tipo de problema con José Bordalás; pensar distinto no significa que alguien sea un enemigo. Él tiene una manera de trabajar y le ha ido muy bien, yo tengo una manera distinta. Pero no me considero un enemigo. No hay problemas en pensar distinto”, aseguró el Ingeniero en la previa del encuentro.

    Segundo, por la grave denuncia de Aitor Ruibal, que fue el goleador y la gran figura en el triunfo ante el Getafe. El futbolista verdiblanco aseguró ser víctima de comentarios homófobos procedentes de la tribuna en el empate contra el Rayo Vallecano. El episodio ocurrió mientras el jugador realizaba declaraciones para Movistar+ en el terreno de juego. Ahí, un hincha le gritó: “¡Ruibal, píntate las uñas!”.

    La respuesta del Betis

    El carrilero respondió en la transmisión: “¡Ale, homófobo!”, indicó. Por otra parte, aseguró que los insultos de esa índole son usuales: “Da igual, me pasa en todos los partidos así que no pasa nada. No hay que hacerle caso”. Aunque prefirió no profundizar para no “hacer bola”.

    La condena fue transversal. De hecho, el propio Betis aprovechó el encuentro con el Getafe para lanzar un mensaje contra la homofobia. El club verdiblanco utilizó su habitual “Día de Betis” para hacerlo. En esta oportunidad, el anuncio del encuentro fue con las uñas pintadas de Ruibal.

    El mensaje fue claro. Cientos de aficionados valoraron la iniciativa del departamento de comunicación del club, que últimamente ha llamado la atención por lo publicado en sus redes sociales.

