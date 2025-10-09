SUSCRÍBETE
Los groseros errores de Eduardo Villanueva que marcaron la derrota de Colo Colo ante Puerto Montt

El elenco albiverde se impuso por 2-1 al Cacique en un duelo amistoso disputado en el estadio Chinquihue.

Pablo Retamal V.Por 
Pablo Retamal V.
Dragomir Yankovic/Photosport

Colo Colo y Deportes Puerto Montt disputaron un duelo amistoso disputado el miércoles en el estadio Chinquihue y los locales consiguieron imponerse por 2-1.

El Cacique buscaba sumar actividad para volver con todo a la competencia tras la pausa por el Mundial Sub 20 y por ello visitó al conjunto de la Segunda División Profesional.

El inicio del partido fue prometedor para los albos. En el minuto 33′ el arquero Eduardo Villanueva salió con un pase largo que fue controlado por Cristián Riquelme con el pecho. Tras un bote, se las arregló para anticiparse a la salida del guardameta rival para colocar el 0-1 en el marcador.

Ya en el segundo tiempo, Villanueva volvió a ser protagonista, pero por una serie de fallos. Primero, en los 67′, salió del área para intentar despejar un balón, pero acabó chocando con un compañero de equipo, dándole la posibilidad a Giovanni Bustos para registrar el 1-1.

No obstante, ocurrió algo mucho peor en los 79′. José Cárdenas remató de distancia y Villanueva pareció tener controlada la situación, pero cuando fue a buscar la pelota con las manos abajo, falló en el cálculo y el balón terminó pasándole entre las piernas. Con esto, los Delfines consiguieron pasar adelante por 2-1 y se quedaron con la victoria.

El apoyo de Fernando Ortiz

Tras el partido, el DT Fernando Ortiz salió a respaldar al portero Villanueva, indicando que el juvenil tiene la confianza de todo el cuerpo técnico y del plantel.

Me queda la satisfacción que los jóvenes son jóvenes, que en toda carrera de los futbolistas hay equivocaciones donde ellos tienen que ser conscientes de la experiencia que pueden acumular en estos partidos. Pero hay jóvenes para destacar”, señaló en primera instancia.

Luego profundizó que “Eduardo tiene toda la confianza mía, de sus compañeros. Son experiencias que uno va adquiriendo en este tipo de partidos. Tiene toda la confianza mía y de sus compañeros”, remarcó.

El próximo duelo de Colo Colo

Tras este amistoso, ahora Colo Colo deberá prepararse para enfrentar la última parte de la Liga de Primera. Después del parón por la disputa del Mundial Sub 20, el Cacique volverá a la acción este domingo 12 de octubre cuando, a partir de las 12.30 horas, se enfrente contra Coquimbo Unido en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Los piratas aparecen como una seria amenaza para los albos, pues estos están luchando por asegurar el título del campeonato. Hasta ahora los aurinegros se han mostrado como los sólidos líderes de la competencia, acumulando 56 puntos y una ventaja de 15 unidades sobre O’Higgins, su más cercano perseguidor.

El Cacique, en tanto, necesita sumar para volver a meterse dentro de la zona de clasificación a las copas internacionales. La fecha arrancará con los de Macul ocupando el octavo puesto con 34 positivos, cuatro menos de los que acumula Cobresal, el último elenco que está accediendo a la Copa Sudamericana.

