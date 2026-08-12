José Manuel Silva, LarrainVial: afirma que los activos en la región siguen “baratos” y que llegarán mayores flujos de inversión

Bajas valorizaciones en un escenario global de mayor incertidumbre, es un factor que debiera impulsar los flujos por parte de los inversionistas globales hacia la región.

Esa es la perspectiva de José Manuel Silva, director de Inversiones de LarrainVial Asset Management, quien en el marco del seminario Latam en el nuevo orden global: desafíos y oportunidades para la región, organizado por el banco de inversión, señaló que, en medio de la incertidumbre, “los activos latinoamericanos han mostrado una resiliencia en los últimos años que no deja de sorprender”.

En esa línea, sostuvo que “los bonos latinoamericanos en dólares, en un periodo muy largo y también en los últimos tres años, han rentado más que la mayoría de las categorías emergentes”.

Según Silva, “los activos siguen estando relativamente baratos, sobre todo en el mundo de las acciones”, y argumentó que “se está empezando a producir una reasignación global de activos desde países desarrollados, en especial Estados Unidos, a países emergentes”.

“Esa reasignación debería mantenerse en el tiempo, en los próximos años, y Latinoamérica va a ser un ganador en ese cambio de flujos a nivel global”, indicó.

A juicio del ejecutivo en los próximos trimestres debiera producirse ese mayor flujo, algo que “empezamos a ver con mucha fuerza hacia fines del año pasado. De alguna manera algo disminuyó con el inicio de la guerra en el Medio Oriente, pero de nuevo lo estamos viendo. En los últimos meses creemos que los inversionistas globales se van a dar cuenta de una región que (si bien) tiene todavía muchas tareas por hacer, muestra mucha estabilidad en políticas macroeconómicas”.

Según Silva, es esperable que las tasas de interés en la región converjan “hacia el promedio histórico, y eso debería darles un impulso a los activos financieros”.

Por otro lado, dijo el ejecutivo de LarrainVial, hay un cambio en el ciclo político en la región, como ha ocurrido en Argentina, Chile, Perú y Colombia, países donde han ganado gobiernos “más amistosas con el sector privado”, a lo que se suma el hecho de que, a pesar de un ciclo de tasas de interés elevadas - excepto en Chile-, “los activos financieros han tenido buen desempeño”.

En tanto, Estados Unidos “se ha dado cuenta de que durante muchas décadas no le puso atención suficientemente a esta región, y hay otras potencias globales que han empezado a invertir. Estados Unidos quiere volver a tener la influencia que alguna vez tuvo”, algo que también debiera favorecer las inversiones, concluyó.