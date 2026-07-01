Harry Kane festeja tras el doblete que le permitió a Inglaterra avanzar en el Mundial: “Hoy fue mi momento de ser héroe”

Inglaterra consiguió este miércoles un trabajado triunfo sobre República Democrática del Congo. Después de comenzar abajo en el marcador, Harry Kane se convirtió en el héroe del cuadro de los Tres Leones al inscribirse con un doblete que permitió dar vuelta el resultado que los dejó en los octavos de final.

Ahora, los europeos deberán prepararse para enfrentar a México en la ronda de los 16 mejores equipos del Mundial. Claro que el delantero le ha dicho a sus compañeros que festejen con todo antes de concentrarse en el siguiente partido.

“Para ser honesto, es increíble. Qué partido tan loco. Un equipo duro, organizado. Después de la primera pausa para hidratación, subimos el nivel y jugamos bien. Su portero hizo paradas increíbles en la primera mitad”, señaló Kane tras el duelo en diálogo con la BBC.

“Se trataba de machacar el suelo. Tenemos momentos de héroe, para mí fue hoy. Cuando llegas a la (fase) eliminatoria la presión es mayor, el riesgo es mayor. Desde el punto de vista ofensivo fue nuestro mejor partido del torneo hasta ahora. Hay que luchar para conseguir victorias y lo hicimos hoy”, continuó el ariete.

De todas maneras, indicó que aún tienen que trabajar para evitar sufrimientos innecesarios, en especial considerando el próximo rival que aparece en el camino hacia la final. “Aún hay cosas que mejorar. Estas rondas se tratan de avanzar. Esta y la siguiente, la próxima, la de visitante en México, contra México, tenemos que conseguir victorias a base de esfuerzo”, indicó.

Además, apuntó que “les dije a los chicos que disfrutaran (del partido completo); a veces, como jugador de Inglaterra, en los partidos que se espera que ganes, no los celebras como deberías”.

“Somos iguales que cualquier otra nación, hemos pasado a la siguiente ronda, pero disfrútenlo: estamos en la Copa del Mundo”, continuó.

“Estamos luchando por cada momento y cada pequeño margen. Quiero que los chicos lo disfruten, que disfruten del momento con los aficionados, y volvemos a la carga en cuatro días”, remarcó.

A su vez, recordó la conversación interna tras el duelo contra Croacia. “Los suplentes marcaron la diferencia y mantuvieron el nivel alto. Durante los 90 minutos somos difíciles de vencer. Me alegro por todos los involucrados, ¡sigamos así!”, cerró Harry Kane.

El próximo partido de Inglaterra contra México está programado para este domingo 5 de julio, a partir de las 20.00 horas de Chile, en el estadio Azteca de Ciudad de México.