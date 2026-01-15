SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tendencias

    Cómo consumir el jengibre para potenciar sus beneficios para la salud, según un gastroenterólogo

    El jengibre tiene beneficios comprobados para la salud digestiva. Descubre para qué sirve, cómo actúa en el estómago y cuál es la mejor forma de consumirlo.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    Cómo consumir el jengibre para potenciar sus beneficios para la salud, según un gastroenterólogo Tendencias / La Tercera

    Es un remedio natural con una sólida base científica. El jengibre, un tallo que crece bajo tierra, ha sido utilizado desde hace siglos por sus propiedades medicinales. Y a la fecha, continúa siendo una buena alternativa para tratar distintas dolencias, principalmente las gastrointestinales.

    “Es curioso cómo a veces las cosas más sencillas pasan desapercibidas”, dijo el gastroenterólogo de la Universidad de Maryland, Joshua Forman en conversación con el Washington Post.

    Aunque hay afecciones que requieren medicamentos específicos —que suelen ser costosos— y el seguimiento médico, el jengibre podría tratar los síntomas de trastornos más sencillos y comunes.

    Además, distintos especialistas aseguraron que la forma en la que consumimos el jengibre puede potenciar sus beneficios para la salud y aliviar las molestias estomacales.

    Cómo consumir el jengibre para potenciar sus beneficios para la salud, según un gastroenterólogo Tendencias / La Tercera

    Qué es el jengibre y por qué es bueno para la salud

    Aunque en general se cree que es una raíz, el jengibre es en realidad un rizoma, un tallo subterráneo de la planta Zingiber officinale, del que pueden salir raíces hacia abajo y brotes hacia arriba, similar a la cúrcuma y el bambú.

    En su composición se encuentran el gingerol, shogaol y la zingerona, que tienen el poder de actuar sobre los receptores intestinales y nerviosos para regular las náuseas y las señales de dolor e indigestión.

    Además, estos “ingredientes” pueden hacer que el estómago contraiga su parte inferior. De esta manera, se acelera la digestión, se reduce la sensación de “llenura” y la hinchazón.

    Por otra parte, los compuestos tienen propiedades antiinflamatorias y antioxidantes que protegen de la irritación gastrointestinal.

    Hasta ahora, la evidencia científica ha demostrado los beneficios ya descritos, pero nuevos estudios apuntan a que el alivio de náuseas suele limitarse a ciertas condiciones, como el embarazo, padecer migraña o la quimioterapia, pero podrían no ser muy útiles cuando el paciente tiene un virus estomacal o resaca.

    Cómo consumir el jengibre para potenciar sus beneficios para la salud, según un gastroenterólogo Tendencias / La Tercera

    Cómo consumir jengibre para potenciar sus efectos

    Actualmente, el jengibre se puede encontrar a la venta en su forma cruda, aunque también lo venden en infusiones, pastillas y hasta gomitas y masticables. Lo mejor será optar por alternativas que sean solo jengibre, y no contengan ingredientes extras, como edulcorantes.

    El gastroenterólogo Forman reveló que suele aconsejar a sus pacientes que consuman el jengibre de la siguiente manera: tomar polvo de raíz de jengibre en cápsulas, ya que tiene una dosificación más alta para aliviar los síntomas estomacales.

    Además, a través de este formato, la persona puede “controlar” cuánta dosis está consumiendo, a diferencia de echar una raíz en agua hirviendo y consumirla como té caliente. Aunque puede tener efectos positivos, es difícil saber cuántos miligramos se está tomando.

    Cómo consumir el jengibre para potenciar sus beneficios para la salud, según un gastroenterólogo Tendencias / La Tercera

    Según algunos lineamientos médicos, se necesitan unos 500 a 1.500 mg de jengibre diarios para tratar las náuseas. El médico suele recomendar tomar 500 mg dos veces al día como máximo. Para hacerse una idea, la dosis máxima va entre 1 y 3 gramos diarios.

    Como todos los productos, consumir más de lo recomendado puede tener efectos negativos, como empeorar los síntomas gastrointestinales y provocar reflujo o acidez estomacal.

    Además, aunque el jengibre es considerado seguro y tolerado por la mayoría de las personas, hay quienes deberían consultar con su médico de cabecera antes de tomar jengibre con más frecuencia. En especial niños pequeños, personas con diabetes o que toman anticoagulantes.

    Lee también:

    Más sobre:SaludJengibreZingiber officinaleRisomaEl jengibreTé de jengibreBeneficios del jengibrePropiedades del jengibreJengibre para que sirveTe jengibreTe de jengibreRemedio naturalCómo tomar jengibreLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Estados Unidos realiza su primera venta de petróleo venezolano por un valor de 430 millones de euros

    Delcy Rodríguez anuncia un “nuevo momento político” de “entendimiento” en Venezuela

    Canciller iraní emplaza a EE.UU. a negociar salida diplomática tras las amenazas de Trump

    “Revela su sadismo” y “es un inhumano”: desde el oficialismo critican a Claudio Crespo por compartir imagen con rostro de Gatica sobre una lápida

    Senado de EE.UU. rechaza una resolución contra el uso de la fuerza militar en Venezuela por parte de Trump

    Irán cierra su espacio aéreo a todos los vuelos en medio de las amenazas de EE.UU.

    Lo más leído

    1.
    5 señales de que estás sobreprotegiendo a tus hijos y cómo impulsar su desarrollo, según una psicóloga de Harvard

    5 señales de que estás sobreprotegiendo a tus hijos y cómo impulsar su desarrollo, según una psicóloga de Harvard

    2.
    5 formas de reducir el riesgo de cáncer de colon, según una gastroenteróloga de Harvard

    5 formas de reducir el riesgo de cáncer de colon, según una gastroenteróloga de Harvard

    3.
    Los 4 factores de riesgo vinculados al 99% de los infartos y ACV, según un estudio

    Los 4 factores de riesgo vinculados al 99% de los infartos y ACV, según un estudio

    4.
    Estos son los 10 pasaportes más poderosos del mundo en 2026 y el lugar que ocupa Chile en el listado total

    Estos son los 10 pasaportes más poderosos del mundo en 2026 y el lugar que ocupa Chile en el listado total

    5.
    Qué se sabe sobre las acusaciones contra Julio Iglesias por agresiones sexuales

    Qué se sabe sobre las acusaciones contra Julio Iglesias por agresiones sexuales

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Temporada de fragata portuguesa: cómo reconocerla, síntomas y qué hacer si te pica

    Temporada de fragata portuguesa: cómo reconocerla, síntomas y qué hacer si te pica

    Estos son los 10 pasaportes más poderosos del mundo en 2026 y el lugar que ocupa Chile en el listado total

    Estos son los 10 pasaportes más poderosos del mundo en 2026 y el lugar que ocupa Chile en el listado total

    El mejor accesorio para laptops no es un mouse ni un teclado

    El mejor accesorio para laptops no es un mouse ni un teclado

    5 formas de reducir el riesgo de cáncer de colon, según una gastroenteróloga de Harvard

    5 formas de reducir el riesgo de cáncer de colon, según una gastroenteróloga de Harvard

    Servicios

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    Cómo comprar entradas para el Festival del Huaso de Olmué 2026 y cuáles son los precios

    Cómo comprar entradas para el Festival del Huaso de Olmué 2026 y cuáles son los precios

    La parrilla del Festival del Huaso de Olmué 2026 con los artistas por día

    La parrilla del Festival del Huaso de Olmué 2026 con los artistas por día

    “Revela su sadismo” y “es un inhumano”: desde el oficialismo critican a Claudio Crespo por compartir imagen con rostro de Gatica sobre una lápida
    Chile

    “Revela su sadismo” y “es un inhumano”: desde el oficialismo critican a Claudio Crespo por compartir imagen con rostro de Gatica sobre una lápida

    Más de mil hectáreas consumidas y 700 evacuados: Región de Ñuble en alerta por incendios forestales

    A flote mesa de la DC: consejo nacional acepta renuncia de Huenchumilla pero rechaza las de las dos vicepresidentas

    Casen 2024: personas sin previsión de salud llegaron a su menor nivel histórico y Fonasa alcanza récord de cobertura
    Negocios

    Casen 2024: personas sin previsión de salud llegaron a su menor nivel histórico y Fonasa alcanza récord de cobertura

    Casen 2024: expertos ponen foco en niñez y mercado laboral como desafíos para la política pública

    Cámara aprueba reajuste del sector público, pero rechaza normas de amarre y gobierno anticipa que las repondrá en el Senado

    Qué se sabe sobre las acusaciones contra Julio Iglesias por agresiones sexuales
    Tendencias

    Qué se sabe sobre las acusaciones contra Julio Iglesias por agresiones sexuales

    5 señales de que estás sobreprotegiendo a tus hijos y cómo impulsar su desarrollo, según una psicóloga de Harvard

    Estos son los 10 pasaportes más poderosos del mundo en 2026 y el lugar que ocupa Chile en el listado total

    El golazo que dejó afuera de la Copa del Rey al Real Madrid en el último segundo
    El Deportivo

    El golazo que dejó afuera de la Copa del Rey al Real Madrid en el último segundo

    Pellegrini no es el único: Real Madrid sufre un nuevo ‘Alcorconazo’ ante un equipo de Segunda División

    Adiós al Egipto de Salah: el golazo de Sadio Mané que convierte a Senegal en el primer finalista de la Copa África

    Con Luis Slimming, Fabrizio Copano, Paloma Salas y más: la ruta del humor en Viña del Mar durante enero
    Finde

    Con Luis Slimming, Fabrizio Copano, Paloma Salas y más: la ruta del humor en Viña del Mar durante enero

    Cómo es el Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá, ubicado en el centro histórico de la ciudad en Perú

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Nicole a fondo: “Siempre la luz ha estado presente en mi música”
    Cultura y entretención

    Nicole a fondo: “Siempre la luz ha estado presente en mi música”

    El trío de indie rock Horsegirl anuncia su debut en Chile

    Chile irrumpe en el Festival de Berlín con Maite Alberdi, Matapanki y La Casa de los Espíritus

    Estados Unidos realiza su primera venta de petróleo venezolano por un valor de 430 millones de euros
    Mundo

    Estados Unidos realiza su primera venta de petróleo venezolano por un valor de 430 millones de euros

    Delcy Rodríguez anuncia un “nuevo momento político” de “entendimiento” en Venezuela

    Canciller iraní emplaza a EE.UU. a negociar salida diplomática tras las amenazas de Trump

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel
    Paula

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender