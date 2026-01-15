Cómo consumir el jengibre para potenciar sus beneficios para la salud, según un gastroenterólogo

Es un remedio natural con una sólida base científica. El jengibre, un tallo que crece bajo tierra, ha sido utilizado desde hace siglos por sus propiedades medicinales. Y a la fecha, continúa siendo una buena alternativa para tratar distintas dolencias, principalmente las gastrointestinales.

“Es curioso cómo a veces las cosas más sencillas pasan desapercibidas”, dijo el gastroenterólogo de la Universidad de Maryland, Joshua Forman en conversación con el Washington Post.

Aunque hay afecciones que requieren medicamentos específicos —que suelen ser costosos— y el seguimiento médico, el jengibre podría tratar los síntomas de trastornos más sencillos y comunes .

Además, distintos especialistas aseguraron que la forma en la que consumimos el jengibre puede potenciar sus beneficios para la salud y aliviar las molestias estomacales.

Qué es el jengibre y por qué es bueno para la salud

Aunque en general se cree que es una raíz, el jengibre es en realidad un rizoma, un tallo subterráneo de la planta Zingiber officinale , del que pueden salir raíces hacia abajo y brotes hacia arriba, similar a la cúrcuma y el bambú.

En su composición se encuentran el gingerol, shogaol y la zingerona, que tienen el poder de actuar sobre los receptores intestinales y nerviosos para regular las náuseas y las señales de dolor e indigestión.

Además, estos “ingredientes” pueden hacer que el estómago contraiga su parte inferior. De esta manera, se acelera la digestión, se reduce la sensación de “llenura” y la hinchazón.

Por otra parte, los compuestos tienen propiedades antiinflamatorias y antioxidantes que protegen de la irritación gastrointestinal.

Hasta ahora, la evidencia científica ha demostrado los beneficios ya descritos, pero nuevos estudios apuntan a que el alivio de náuseas suele limitarse a ciertas condiciones, como el embarazo, padecer migraña o la quimioterapia, pero podrían no ser muy útiles cuando el paciente tiene un virus estomacal o resaca.

Cómo consumir jengibre para potenciar sus efectos

Actualmente, el jengibre se puede encontrar a la venta en su forma cruda, aunque también lo venden en infusiones, pastillas y hasta gomitas y masticables. Lo mejor será optar por alternativas que sean solo jengibre, y no contengan ingredientes extras, como edulcorantes.

El gastroenterólogo Forman reveló que suele aconsejar a sus pacientes que consuman el jengibre de la siguiente manera: tomar polvo de raíz de jengibre en cápsulas, ya que tiene una dosificación más alta para aliviar los síntomas estomacales.

Además, a través de este formato, la persona puede “controlar” cuánta dosis está consumiendo, a diferencia de echar una raíz en agua hirviendo y consumirla como té caliente. Aunque puede tener efectos positivos, es difícil saber cuántos miligramos se está tomando.

Según algunos lineamientos médicos, se necesitan unos 500 a 1.500 mg de jengibre diarios para tratar las náuseas. El médico suele recomendar tomar 500 mg dos veces al día como máximo. Para hacerse una idea, la dosis máxima va entre 1 y 3 gramos diarios.

Como todos los productos, consumir más de lo recomendado puede tener efectos negativos, como empeorar los síntomas gastrointestinales y provocar reflujo o acidez estomacal.

Además, aunque el jengibre es considerado seguro y tolerado por la mayoría de las personas, hay quienes deberían consultar con su médico de cabecera antes de tomar jengibre con más frecuencia. En especial niños pequeños, personas con diabetes o que toman anticoagulantes.