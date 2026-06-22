Inicia su recuperación en casa: Fernando Gago es dado alta tras sufrir un infarto agudo al miocardio

Poco a poco, Fernando Gago comienza a dejar atrás uno de los episodios más difíciles de su vida. El DT de Universidad de Chile sufrió un infarto agudo al miocardio el jueves, mismo día en que se sentó en la banca de los azules para dirigir en la victoria por 2-0 sobre O’Higgins, por la Liga de Primera.

El argentino comenzó a experimentar molestias durante todo el jueves, las que se intensificaron por la noche. De hecho, en la conferencia de prensa tras el encuentro se le vio muy afectado y con evidentes complicaciones para continuar, razón por la cual fue trasladado posteriormente hacia la Clínica Alemana, donde fue operado de urgencia.

Después de estar internado durante tres días, el centro asistencial anunció que su alta. “Clínica Alemana informa que el señor Fernando Rubén Gago fue dado de alta durante la mañana de hoy para continuar su recuperación en su domicilio”, señaló el establecimiento mediante un comunicado.

Asimismo, la entidad explicó cuál fue el procedimiento empleado para salvarle la vida. “El paciente ingresó en la madrugada del 19 de junio a consecuencia de un infarto agudo al miocardio, el que fue tratado mediante angioplastias que permitieron restablecer la irrigación sanguínea de su corazón”, detalló.

En cuanto a su recuperación, la clínica indicó que avanza dentro de lo previsto: “Durante las últimas horas ha evolucionado favorablemente y sin complicaciones, por lo que el equipo médico determinó su alta. A partir de ahora, su seguimiento cardiológico se realizará de forma ambulatoria”.

Durante su ausencia, el equipo ha estado a cargo de su ayudante Fabricio Collocini, quien ya dirigió este domingo en la goleada 4-1 sobre Santiago Wanderers, en su estreno en la Copa Chile.

Las dedicatorias

El plantel azul se mostró muy preocupado por la salud de su estratega. Tras la victoria ante los caturros, hubo varias dedicatorias para el DT. De hecho, salieron a la cancha con un lienzo de apoyo.

“Los chicos estuvieron a la altura, más allá de estos dos días complicados que tuvimos a nivel personal y humano con lo que pasó con Fernando. La idea era poder regalarle una victoria y de la forma que se hizo para Fernando, que estaba mirando desde la clínica”, señaló Coloccini.

Por su parte, Marcelo Morales también tuvo palabras para el transandino: “Fue una sorpresa, una lástima, la verdad. Con él se trabaja de muy buena manera. Se vio que en la conferencia ya estaba con dolores, quiso estar en el partido y lamentamos que no pudo estar hoy (ayer). Pero este triunfo se lo mandamos a él en la clínica”.