La dedicatoria de la U a Fernando Gago tras golear en el debut por Copa Chile: “Este triunfo se lo mandamos a la clínica”

Los jugadores de la U le hicieron un homenaje a Fernando Gago luego de que sufriera un infarto. Foto: Photosport.

Universidad de Chile goleó a Santiago Wanderers y se estrenó con una victoria en la Copa Chile. Los azules se impusieron por 4-1, en un partido especial luego de que Fernando Gago sufriera un infarto y debiera ser operado de urgencia.

Los estudiantiles realizaron un homenaje en honor a su DT y enviaron mensaje de apoyo. Los jugadores saltaron a la cancha con un lienzo que rezaba: “Fuerza, Fernando, estamos contigo”.

En tanto, Fabricio Coloccini, ayudante técnico del exmediocampista, fue el encargado de dirigir a los estudiantiles. Tras el partido, el otrora defensa le dedicó el triunfó: “Los chicos estuvieron a la altura, más allá de estos dos días complicados que tuvimos a nivel personal y humano con lo que pasó con Fernando. La idea era poder regalarle una victoria y de la forma que se hizo para Fernando, que estaba mirando desde la clínica”, comenzó señalando en diálogo con TNT Sports.

También valoró el gran desempeño de la U, que volvió a utilizar la línea de tres como esquema: “La realidad es que vimos que era un planteo similar, que era lo mejor para este partido. Después se verá para los próximos”, indicó.

También habló sobre Unión La Calera, el próximo rival de los azules en el torneo: “Ya jugamos varias veces esta temporada. Ahora a cuidarse, a recuperarse y prepararse para lo que viene”, cerró.

Más mensajes de apoyo

Marcelo Morales, una de las figuras de la victoria, analizó el buen rendimiento de los azules: “Nos sentimos muy cómodos. Tuvimos un primer tiempo muy bueno en el que podríamos haber terminado con muchas más ocasiones en gol. Necesitamos seguir sumando triunfo para lo que viene en el campeonato”, indicó en la transmisión oficial.

También sacó pecho por su gran presente: “Físicamente me he sentido un poco mejor. He tenido harto kilometraje, me siento muy cómodo con mis compañeros, me dan la libertad para ir hacia adelante y atrás. Feliz por el momento que estoy viviendo”, dijo.

Finalmente, también le dedicó la goleada a Gago: “Fue una sorpresa, una lástima, la verdad. Con él se trabaja de muy buena manera. Se vio que en la conferencia ya estaba con dolores, quiso estar en el partido y lamentamos que no pudo estar hoy. Pero este triunfo se lo mandamos a él en la clínica”, sentenció.