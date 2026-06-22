Valparaíso en la mira de la Subdere: aportes del gobierno anterior subieron un 543% en un año

En medio del debate por la exención de las contribuciones a adultos mayores que impactará en una menor recaudación para las arcas de las municipalidades, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), que está a cargo de la relación con los municipios, comenzó a indagar en las platas que llegan a ellos.

Y es que en el ánimo del recorte fiscal que plantea el gobierno a todo el Estado, los municipios también han estado en la mira por sus gastos, especialmente por reportes de crecimiento en empleo público . Pero ahora la Subdere de Sebastián Figueroa puso la mira en otro tema: el traspaso de dineros desde su repartición a determinadas comunas, antes de que él asumiera en el cargo. En este caso, el foco lo pone en una en particular: Valparaíso.

Con las cifras internas en mano, la subsecretaría detectó un alza relevante de los ingresos a esa comuna durante el gobierno de Gabriel Boric y, particularmente, en 2024. Ese año hubo elecciones municipales para buscar al sucesor de Jorge Sharp, quedando finalmente la comuna en manos de la coalición de gobierno de ese entonces: Camila Nieto (FA) fue electa como alcaldesa.

La Subdere ha aclarado en reportes internos que los hallazgos no constituyen por sí solos evidencia de alguna irregularidad .

Por ejemplo, en el detalle se detectó un alza de un 543% en la entrega de recursos entre 2023 y 2024 desde la Subdere hacia Valparaíso, siendo la mayor registrada en ese periodo para cualquier capital regional. El monto constituye el 51% de lo acumulado en el periodo 2021-2026. Además, pesquisó un proyecto por $ 6 mil millones que tuvo problemas administrativos con su documentación.

El salto en los ingresos

El registro de Valparaíso revela que en 2021 recibió de parte de la Subdere $ 48,8 millones, los que ascendieron en 2022 a $ 595,5 millones y en 2023 quedaron en $ 461,9 millones. Así se llega a 2024, cuando creció un 543% hasta llegar a $ 2.971,6 millones. En 2025 descendió, pero se mantuvo en un rango mayor a años anteriores: $ 1.577,8 millones. Si se suman los aportes de todos esos años, la mitad se concentra en 2024, el año en que hubo elecciones.

El alza también quedó graficada en el aumento por el concepto de programas, que son los que justifican los ingresos Subdere. Por ejemplo, el Programa Mejoramiento Barrios (PMB), el Programa Mejoramiento Urbano (PMU), el Programa de Recuperación de Espacios de Alto Valor Social (PREAVS), entre otros. La sumatoria de todos los programas da cuenta de que si en 2021 Valparaíso tuvo un proyecto, en 2022 fueron seis, en 2023 un total de siete y en 2024 los proyectos crecieron a 15 , para luego bajar a ocho el año pasado. El análisis de la Subdere detectó que el alza no fue para un programa en específico, sino que cuatro programas crecieron en simultáneo.

La Subdere de Figueroa hizo una comparación con otras capitales regionales para poner en contexto los datos, y focalizó que el alza de Valparaíso es significativa si se miran los incrementos de otros lugares. Por ejemplo, si bien en 2024 Temuco tuvo un monto mayor que Valparaíso, con $ 5.143 millones, ya venía de una base alta: $ 3.237 millones en 2023, lo que representa un alza del 59%, lejos del 543% de Valparaíso. La Subdere concluyó que ese salto porcentual en ese periodo es el mayor registrado para cualquier capital regional.

El Subdere, Sebastián Figueroa. Foto: Mario Téllez / La Tercera. MARIO TELLEZ

El proyecto Avenida Brasil

Una de las alertas que levantó la Subdere tiene que ver con el proyecto “Mejoramiento Espacio Público Avenida Brasil”, que tuvo un costo de $ 6.082.971.000, lo que equivale a más de cinco veces todo lo asignado a la comuna durante 2021 y 2023. El proyecto en sí contempla intervenir 46.869 metros cuadrados entre la avenida Argentina y la calle Pudeto, lo que incluye remodelaciones como paisajismo, pavimentación, luminarias, señaléticas y mobiliarios, entre otros.

Sin embargo, y debido al monto que significa el proyecto, la Subdere ha alertado internamente que hubo poca fluidez en la tramitación del proyecto, quedando registro de al menos dos devoluciones por documentación incompleta, habiendo, además, múltiples correcciones que se hicieron entre 2025 y 2026. Esto, según la administración actual, da cuenta de un apuro en la tramitación.

El análisis de la entidad de Figueroa dio cuenta que el proyecto es de escala inusual, pues ese monto no había sido otorgado antes . Además se planteó inquietud respecto de que se intentara tramitar vía Fondo de Recuperación de Ciudades (FRC), que es una modalidad que tiene menos requisitos.

El análisis de la Subdere se hace en un contexto en que se revisó cómo estaba la situación de las arcas fiscales en la entidad, especialmente en relación al traspaso de recursos a municipios.

Además, en el gobierno hacen ver que la exsubsecretaria del gobierno de Gabriel Boric, Francisca Perales, se encuentra trabajando actualmente en la Municipalidad de Valparaíso. Ella, en todo caso, es oriunda de la Quinta Región: estudió en la Universidad Católica de Valparaíso y anteriormente trabajó por años en el mismo municipio.

Consultada por La Tercera, la exsubsecretaria Perales dice que “dentro de los compromisos de gobierno que desarrolló la Subdere se encontraba la creación del Programa de Recuperación de Centros Urbanos (PREAVS) y el aumento de comunas para el Programa Revive Barrios. El programa de Centros Urbanos se anunció a fines de 2022 y se lanzó en octubre de 2023”, añadiendo que “ambos programas contemplaron la contratación de equipos técnicos para formular iniciativas, que luego fueran conducentes al financiamiento de ellas. Todo proyecto debe pasar por un proceso de formulación y diseño técnico para obtener la recomendación satisfactoria (RS) del Ministerio de Desarrollo Social o la elegibilidad para los programas de la Subdere. En el caso de Valparaíso, el RS del proyecto central del Programa Centros Urbanos se obtuvo en el último trimestre de 2024 y la primera elegibilidad del Programa Revive Barrios fue obtenida en el segundo semestre del mismo año, lo que determina los tiempos donde inicia el ciclo de ejecución de dichos programas ”.

Fuentes del gobierno pasado recalcan que Perales llegó en agosto del 2023 -previo a que se comprometieran los programas-, por tanto, a ella le correspondió la ejecución.