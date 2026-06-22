En semana clave para megarreforma: Alvarado asegura que el gobierno tiene “la mejor disposición” para recibir propuestas de la oposición

El biministro del Interior y la Segegob, Claudio Alvarado, abordó esta mañana desde La Moneda las conversaciones que han tenido con la oposición en torno a la megarreforma, que este miércoles podría votarse en general en el Senado.

En concreto, el jefe de gabinete fue consultado sobre qué tan abiertos están al diálogo para las negociaciones con la vereda de enfrente para sacar adelante el proyecto estrella de la administración de José Antonio Kast.

Sobre el punto, Alvarado señaló: “El gobierno siempre ha manifestado a través de diferentes canales y diferentes momentos que existe la mejor disposición para escuchar y recibir propuestas”.

“En ese sentido, en las últimas semanas hemos tenido conversaciones con la bancada de senadores del PPD, hoy día en un rato más tengo una reunión con senadores de la bancada del Partido Socialista, quienes nos van a traer una propuesta para poder ser evaluada, analizada y eventualmente alguna de esas materias incorporadas en la discusión de este proyecto”, continuó.

“Por lo tanto, toda la disposición, el mejor ánimo y esperamos que esa actitud que hemos demostrado como gobierno, también tenga receptividad”, marcó.

Sobre cuánto espacio hay para poder integrar alguna de esas propuestas, dijo: “El espacio depende de la propuesta, del sentido de las mismas y que estén en línea con las ideas matrices y la estructura fundamental de este proyecto. Por lo tanto, si está dentro de ese marco, indudablemente que estamos disponibles para conversar”.

¿Fuego amigo en el oficialismo?

Otro tema que fue abordado por el biministro fue la diferencia que hay entre los partidos del oficialismo en torno a la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau.

Y es que el libelo -impulsado por republicanos y libertarios- abrió un nuevo flanco al interior de la derecha, luego de que parlamentarios del Partido Republicano salieran a cuestionar la postura del jefe de bancada de Renovación Nacional, Diego Schalper, por anunciar su voto en contra de la ofensiva.

Consultado por este tema y la unidad del sector, Alvarado sostuvo que “el primer óptimo siempre es el máximo de unidad entre quienes apoyan una coalición, pero la realidad política nos indica que siempre también existen diferencias, lo importante es saber administrar esas diferencias”.

Luego, respecto al tema específico de la acusación constitucional, señaló: “Como gobierno hemos dicho y mantenido nuestra posición en orden a que es una facultad fiscalizadora exclusiva del Parlamento, donde cada diputado y cada senador, me imagino, tendrá en consideración el mérito de la acusación, los descargos de la parte afectada para poder emitir un juicio, emitir un voto, emitir una opinión”.

Dicho eso, desdramatizó las diferencias dentro del sector por esta materia puntual, pero agregó: “si hoy en día existen diferencias más notorias, espero que con el paso del día en otras materias seamos capaces de ponernos de acuerdo, tal como lo hemos hecho por ejemplo en la ley de reconstrucción”.