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    We Tripantu, el significado del mal llamado “año nuevo mapuche” y su celebración en el país

    Lejos de la idea de un simple “año nuevo mapuche”, la celebración marca la renovación de un ciclo ligada al solsticio de invierno. Este año, el hito fue conmemorado con ceremonias y actividades en Santiago, Cariquima, Arica y Rapa Nui.

    Felipe RetamalPor 
    Felipe Retamal

    Es una de las celebraciones más tradicionales entre las culturas indígenas. El We Tripantu (también escrito como Wüñol Tripantu o Wiñol Tripantu), llamado de manera común como el “año nuevo mapuche”, en realidad tiene un trasfondo algo más profundo.

    Más que una fecha con sentido cronológico, en realidad se acomoda con el solsticio de invierno en el hemisferio sur. Por ende, se trata de una celebración de una nueva salida del sol, un símbolo habitual en la América indígena. Ese entonces más bien una festividad con un sentido de regeneración.

    En realidad, la traducción más cercana sería “nueva salida del sol”. “Hoy en día y por una cosa de asociarlo a elementos que tenemos en la cotidianidad de una cultura occidentalizada como la chilena, le decimos ‘Año nuevo mapuche’ (…) Esa novedad, ese elemento nuevo, es en realidad una renovación”, aclara Álvaro Calfucoy, de la Oficina de Equidad e Inclusión de la Universidad de Chile, en declaraciones al sitio web de la casa de estudios.

    Por ello, el hito se celebró el pasado viernes en el marco del Día Nacional de los Pueblos Indígenas, establecido por la Ley N° 21.357, con una ceremonia institucional en la Plaza de Armas de Santiago. Contó con la presencia del alcalde de Santiago, Mario Desbordes, y la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao. Una instancia que incluyó rogativas y presentaciones artísticas.

    “El inicio de un nuevo ciclo es una oportunidad para relevar la riqueza de nuestros pueblos originarios y seguir fortaleciendo espacios donde sus tradiciones, conocimientos y expresiones culturales puedan ser compartidas con toda la comunidad”, señaló Desbordes, quien además propuso evaluar la plantación de un canelo en la Plaza de Armas, el árbol sagrado para el pueblo mapuche y símbolo de respeto hacia sus tradiciones. “Sería un símbolo muy importante de reconocimiento y respeto”, indicó.

    Celebrada desde tiempos ancestrales la fecha también fue parte de las actividades de otras culturas indígenas locales. En la cultura aymara se le llama Machaq Mara, y se suele celebrar cada 21 de junio en el apltiplano de Argentina, Bolivia, Chile y Perú; simboliza el retorno del sol y el nuevo ciclo agrícola. En general, también tiene un sentido de regeneración y se celebra orientando las palmas de las manos de frente al sol, al momento del amanecer en que llegan sus primeros rayos.

    Este año, la celebración del hito se realizó en la localidad de Cariquima, ubicada a 3.675 metros sobre el nivel del mar, en la comuna de Colchane. “Estamos muy contentos de poder acompañar nuevamente a la comunidad de Cariquima en este nuevo año, celebrando el Machaq Mara”, señaló el Director Nacional de CONADI, Ignacio Malig Meza, quien fue acompañado por autoridades locales.

    El sábado 20 también se celebró el Inti Raymi, o Fiesta del Sol, en la comunidad Quechua de Arica, en el valle de Azapa. Simboliza el renacimiento del sol y la esperanza de un nuevo comienzo y marca el inicio de una nueva temporada agrícola.

    Ritual similar se hace en la legendaria Rapa Nui, donde la fecha, llamada Aringa Ora o Koro, se celebró el pasado 18 de junio en el Ahu Huri a ’Urenga. Una instancia en que se suele celebrar a los antepasados, además de presentaciones artísticas y culturales.

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    Más sobre:We TripantuHistoria de ChileMachaq MaraDía nacional de los Pueblos IndígenasMario Desbordeshistoria Culto

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