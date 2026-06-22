Finaliza juicio por corrupción en la Corporación Municipal de La Serena: Fiscalía estima defraudación en $760 millones

Este lunes, en el Tribunal Oral en lo Penal de La Serena, se efectuarán los alegatos de clausura del juicio que comenzó el 25 de mayo por la indagatoria sobre irregularidades en la Corporación Municipal Gabriel González Videla de La Serena.

El caso constituyó uno de los escándalos de corrupción pública más grandes registrados en la Región de Coquimbo, centrado principalmente en el Departamento de Salud.

Entre los delitos que son investigados son de fraude al fisco, asociación ilícita, lavado de activos, falsificación de instrumento público o privado mercantil, uso de boletas ideológicamente falsas.

La indagatoria partió por querellas interpuestas en 2022 y se aceleró con un informe de la Contraloría General de la República de 2024.

La Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía Regional de Coquimbo estimó la defraudación en cerca de 760 millones de pesos.

Entre los principales involucrados están una exsecretaria del Departamento de Salud y una excoordinadora del área, que era la encargada de administrar los programas con fondos públicos y autorizar los pagos.

Las exfuncionarias, más el esposo de una de ellas, habrían contactado a terceros para una serie de acciones en la obtención de recursos municipales.

Esas personas recibieron dineros por servicios simulados en la corporación. Los fondos, eran en realidad cobrados por los líderes de la defraudación para ser triangulados y reinvertidos en una serie de sociedades.

Más de una veintena de personas fueron indagadas y 17 fueron formalizadas, en febrero de 2025.